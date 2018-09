Adrián Romero apunta a ganar partidos de local



26/09/2018 - 08:24:01

Correo del Sur.- Para encarar la seguidilla de cuatro partidos consecutivos como local, el DT de Universitario Adrián Romero apunta a “ganar como sea”.



“Aquí ya no importa jugar lindo, regular o más o menos, sabemos que tenemos mucha presión y la vamos a asumir”, manifestó el estratega estudiantil, para quien no sirve otro resultado que no sea ganar.



La “U” jugará este sábado contra Destroyers, por la decimotercera y última fecha de la primera rueda del Torneo Clausura. En el inicio de la segunda ronda, será local de Real Potosí (7 de octubre), Royal Pari (20 de octubre) y Oriente Petrolero (24 de octubre).