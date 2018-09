Fiscal Boyán persiste en actitud amedrentadora



26/09/2018 - 08:20:31

El Diario.- La fiscal Susana Boyán, quien fue denunciada por amedrentamientos a testigos, jueces y médico forense en diferentes audiencias de Jhiery Fernández, volvió a intimidar ayer burlándose de la prensa y sacando fotografías a quienes estaban apostados en las puertas del edificio donde se realizó la audiencia para atender la exigencia de libertad para el médico.



En la audiencia de cesación a la detención preventiva, del médico Jhiery Fernández, realizada el lunes, la fiscal Susana Boyán amenazó con pedir que periodistas sean detenidos por haber dicho “verdades a medias”.



Boyán, de acuerdo con la versión de una persona que participó de la audiencia, manifestó que Fernández podría influenciar a los peritos así como “influenció en los periodistas”, y que incluso ella podría solicitar que algunos periodistas sean detenidos porque dijeron “verdades a medias” en el caso bebé Alexander.



Al respecto, la presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (Apdh), Amparo Carvajal, quien también participó de la audiencia, a tiempo de lamentar que, en su criterio, la audiencia tuvo muchas irregularidades, manifestó que Boyán se mofó de la prensa.



“Yo quiero decirles a ustedes que en favor de ustedes, la denuncia de que fiscales públicos como la señora Susana se han burlado y se han reído, diciendo que este señor quién era, etc (…)”, dijo.



Por otro lado, la defensa legal de la doctora Sandra Madeny, condenada a dos años de reclusión, por el mismo caso bebé Alexander, aseguró que la fiscal Susana Boyán, en varias audiencias, amedrentó a testigos y abogados que fueron parte del denominado caso “bebé Alexander”.



“La doctora Terán que hizo la necropsia al infante Alexander ha sido amedrentada por Boyán en audiencia, quien no solamente se ha dedicado a denunciar o amedrentar al tribunal, sino que a todos los abogados. Yo he tenido una pelea clara y de frente en una de las audiencias donde ella me amenazó que me iba a detener, y yo le dije que me inicie un proceso”, dijo la abogada Zuleika Lanza, defensa de Madeny.



PRESIONES TEMERARIAS



Con la misma actitud, la fiscal Susana Boyán amenazó a la perito forense María Ángela Terán, por haber rebatido fundamentadamente el informe que emitió Ángela Mora sobre cuyas bases se asienta un dudoso proceso que llevó a una sentencia condenatoria, actualmente en entredicho.



En este contexto, Ángela Mora lamentó que en audiencia haya recibido amenazas de la fiscal Susana Boyán y otros, y que sus mismos compañeros de trabajo le decían que tuviera cuidado.



Consultada en qué momento se sentía amenazada afirmó: “Todo el tiempo estuve presionada, porque nadie tomaba en cuenta mi pericia, nunca me preguntaban, o sea yo no puedo ir de oficio, internamente nadie me consultó sobre lo que había pasado”, aseveró.



EN AUDIENCIA DE CESE A LA DETENCIÓN



Con igual actitud, durante la audiencia de cese a la detención preventiva del médico Jhiery Fernández, realizada el pasado lunes 24 de septiembre, también amenazó señalando que podría disponer la detención de periodistas.



Tales intenciones fueron evidentes cuando en la audiencia del lunes instruyó retirar del recinto al presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, y el representante de la Unidad de Transparencia del Tribunal Supremo de Justicia, Marcial Guzmán. Posteriormente amenazó a los periodistas y tomó imágenes de quienes esperaban la lectura de la Resolución, que fue negativa para el galeno.



Durante esta audiencia en el intento de deshacerse de la prensa, varios periodistas y camarógrafos fueron empujados y golpeados por efectivos policiales, imágenes que circulan en las redes sociales evidencian los atropellos que también promueve la fiscal Susana Boyán.



NO PUEDE AMENAZAR



Al respecto, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilfredo Chávez, afirmó que la Fiscalía se basa en el principio de objetividad hasta el momento de la sentencia y que por ningún motivo debe amedrentar a nadie.



“Un fiscal jamás debe amenazar, un fiscal jamás debe abrir causa si no existe aquella, jamás debe decir que si el juez no le favorece le va a iniciar otros procesos. Si eso ha ocurrido, es grave”, puntualizó.



A fin de conocer el criterio de la aludida fiscal Susana Boyán sobre tales expresiones, EL DIARIO buscó a la autoridad en su oficina y en reiteradas oportunidades sin éxito alguno.