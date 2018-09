Piden que Seguro de Salud cubra las patologías crónicas



26/09/2018 - 08:18:55

Página Siete.- La Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas) y más de una veintena de organizaciones sociales presentaron ayer la propuesta “Hoja de ruta” para el Seguro Universal y Gratuito de Salud. El documento plantea la cobertura de los costos en la atención de enfermedades crónicas y el acceso de la población a todas las especialidades médicas.



“El Seguro Único de Salud no puede quedarse en la atención de enfermedades sin mucha complicación. Lo que más necesitan las personas de bajos recursos es la atención en patologías crónicas como el cáncer”, dijo Santos Ramos, secretario de Salud de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).



El dirigente indicó que el documento también se plantea que la población, a través del Seguro Único de Salud, pueda acceder a todas las especialidades médicas.



“Nosotros pedimos que se atiendan desde las especialidades más básicas hasta las más complejas. (…) Por ejemplo, en el Seguro Universal de Salud se deberían practicar todo tipo de cirugías”, afirmó Ramos.



La propuesta Hoja de ruta fue elaborada por Unitas y distintas organizaciones. Entre las entidades que participan están la Federación Nacional de Trabajadores de Aseo de Bolivia, la Federación Única de Trabajadores de la Goma y la Castaña de Bolivia, la Confederación Sindical de Trabajadores Asalariados del Campo de Bolivia, la Red Nacional de Mujeres y minería, el Comité Nacional de Amas de Casa Minera y la Confederación Nacional de Fabriles de Bolivia.



Ramos explicó que la propuesta tiene cuatro pilares: acceso a la salud gratuita, incremento de los recursos económicos destinados a salud, aumento del número de médicos, sobre todo en las especialidades, y el mejoramiento de la infraestructura.



“Sobre estos pilares se debe construir un Seguro Único de Salud pensado en favorecer a los sectores más podres de la población que hasta el momento no acceden a un seguro médico”, señaló Ramos.



El documento también busca que en el Seguro Único de Salud se promuevan los derechos socioeconómicos de las mujeres, en especial la salud de las trabajadoras.



La propuesta plantea la implementación de una política de salud que garantice un seguro social a corto plazo.



El dirigente añadió que en el Sistema Único de Salud deben participar las organizaciones sociales y los gobiernos centrales, departamentales y municipales.



Encuentro de salud



El lunes se inició el primer Encuentro por la Salud y la Vida en la ciudad de Oruro con la conformación de cinco mesas de trabajo que abordan la implementación de este nuevo sistema en Bolivia.



Ramos cuestionó que el colegio médico no participe en los Encuentros de salud. “Los médicos deberían asistir a este espacio de debate y aportar con ideas”, dijo.



Cuando se anunciaron los Encuentros por la Salud y la Vida, los galenos exigieron que el problema de la salud en el país sea discutido de manera técnica por expertos en el tema.