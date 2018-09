Alcaldía saca Llajtabus y destina recursos a 250 proyectos menores



26/09/2018 - 08:10:40

Los Tiempos.- Tres proyectos considerados de “gran impacto” para el alcalde suspendido, José María Leyes, quedaron ayer sin presupuesto tras aprobarse el reformulado en una sesión del Concejo Municipal en base a la propuesta que envió la Alcaldía. La propuesta también afectó a otros 48 proyectos.



El Llajtabus, el dragado de la laguna Alalay y la construcción y ampliación de más ciclovías son tres de los 51 proyectos que quedaron “con presupuesto 0 (cero)”.



En su reemplazo se aprobaron más de 250 nuevos proyectos menores, como alumbrado público en varias zonas, construcción de tanques de agua, mejoramiento de algunas plazas y áreas verdes y eventos culturales y de prevención.



Los tres proyectos fueron los principales que mencionó en su campaña electoral José María Leyes, pero cerca de cumplirse la primera gestión en el municipio, los concejales los dejaron con pocas posibilidades de cumplirse o por lo menos que comiencen a proyectarse.



Estos 51 proyectos dejaron disponibles 82,8 millones de bolivianos, que fueron destinados para otras obras que, según argumentaron algunos concejales, irán en beneficio de las OTB que no fueron atendidas anteriormente por las autoridades municipales.



El nuevo reformulado dejó disconformes a algunos concejales de oposición, quienes manifestaron su desacuerdo. Sin embargo, la mayoría se impuso para aprobar primero los reformulados y posteriormente la ley municipal para que se dé cumplimiento a dichas obras.



Para el dragado de la laguna Alalay, se tenían presupuestados 8 millones de bolivianos, y la razón para que no se ejecutó esta limpieza fue porque “la lluvia que cayó este año fue más de lo esperado” y elevó los niveles de agua en la laguna, según los responsables de obras públicas, y el trabajo se realiza con niveles bajos del agua.



Según los mismos funcionarios del Ejecutivo, el proyecto Llajtabus está encaminado, “sólo queda esperar el informe que emita la comisión que está realizando el estudio al proyecto, por el cual se debe cancelar 447 mil bolivianos por mencionada tarea”.



La situación es similar para las ciclorrutas, que no podrán ser ejecutadas debido a que “en tres meses no se puede concluir obras de esta envergadura” y por eso se pasa a realizar proyectos menores, en los cuales existen presupuestos de mil, 2 mil y 3 mil bolivianos, algunas de ellas.



La propuesta y manejo económico para lo que resta de esta gestión dejó preocupados a algunos de los concejales, quienes estuvieron en contra de dicha modificación porque ven complicado realizar la fiscalización. Sin embargo, esperan que para cada proyecto se designe al supervisor y fiscal de obra para garantizar la transparencia de los contratos y el avance adecuado.







51 proyectos sin fondos. Muchos proyectos que fueron inscritos en el POA 2018 se quedaron con presupuesto cero para fin de año.







OPINIONES



"Nos extraña que eliminen un proyecto que nos ha ilusionado mucho a todos los cochabambinos: el Llajtabus y las ciclovías, es una vergüenza". Sergio Rodríguez. Concejal (MAS)



"Lo que haremos estos meses es atender las necesidades que tiene el municipio; los proyectos de la laguna o el Llajtabus los atenderemos al año". Iván Tellería. Presidente del Concejo



"El proyecto de Llajtabus no se ha eliminado, se lo puede realizar con uno o dos reformulados en 2019. Creo que algunos concejales están con medias verdades". Alex Contreras. Secretario ejecutivo GAMC







MUNICIPIO ESPERA LLEGAR A CONSENSOS CON CHOFERES



REDACCIÓN CENTRAL



Los funcionarios municipales esperan llegar a un consenso con los transportistas del sector libre, federado, Aramco y los comerciantes para dar continuar al proyecto de incorporar los Llajtabuses en el servicio público de pasajeros y esperan que, con algunos reformulados, se pueda concluir este plan en 2019.



“El tema de los Llajtabuses no pasa sólo por comprar los buses; es trabajar juntamente con los operadores (por los conductores) y consensuar para saber qué hacemos, porque el transportista también se ve perjudicado con el congestionamiento que hay, y no nos olvidemos que muchos viven de esto”, señaló el presidente del Concejo Municipal, Iván Tellería.



De la misma manera, el actual secretario ejecutivo de la Alcaldía, Alex Contreras, espera que hasta fin de año se comience a ejecutar este proyecto, que fue una promesa electoral del alcalde suspendido José María Leyes. Sin embargo, para esto se tiene que llegar a un consenso con los transportistas y comerciantes de Cochabamba.



Además, ambos funcionarios aseguraron que no se dejará de atender los requerimientos que tenga la laguna Alalay y que en 2019 se continuará con la ampliación de las ciclovías en el departamento.



“El objetivo es comenzar con el proyecto Llajtabus antes de que termine el año, y continuar el 2019”, señaló Contreras.