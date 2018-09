Santa Cruz: Segip en Indana entregarán unas 1.300 cédulas diarias



26/09/2018 - 08:09:26

El Día.- Desde ayer la oficina central del Servicio de Identificación Personal (Segip) en Santa Cruz comenzó a funcionar en el Tercer Anillo, en las mismas instalaciones del Centro Comercial Indana. Ya desde el pasado viernes no hay ninguna atención en las oficinas del Segundo Anillo, zona este. En el nuevo espacio hay la misma cantidad de mesas operativas, 28 en total. Aunque la infraestructura es más amplia. En la primera jornada hubo confusión pues la mayoría de los usuarios fue aún erróneamente a las antiguas instalaciones.



Organización para atención. En el nuevo ambiente los espacios son más amplios: hay un área completa para espera (3er Piso), otro de operaciones (2do Piso) y una administrativa (Planta Baja). El ingreso es por una puerta lateral del centro comercial, (entre 3er Anillo externo e interno), ahí hay personal que guía al inicio de trámite (3er Piso) donde al ingresar hay una ventanilla en la que se asigna un ticket para la mesa de atención, en el lugar hay al menos 200 sillas de espera. El personal guía, cada cierto tiempo, para que un grupo pase al área de operaciones, donde están las mesas de cedulación.



Dificultades en la primera jornada. El principal problema que explicaron los asistentes es la falta de información sobre el día de traslado. Por ejemplo, Deisy Salva reclamó que a las 8:00 llegó a la antigua central y tuvo que trasladarse al nuevo espacio. “Había mucha gente que asistió a la otra oficial (la antigua central). No vi en noticieros, en ningún lado información sobre el cambio de lugar. Aunque llegamos aquí (nueva oficina) y ya habían tramitadores que vendían puestos hasta en 50 bolivianos”, protestó.



La usuaria Felicidad Barrientos, igual explicó que tuvo que trasladase de un lugar a otro porque no sabía sobre el día de apertura de la nueva central.



La misma dificultad pasó Edmundo Vallejos, una persona con discapacidad física, que acompañado de su amiga Landry Guerrero fueron ayer de una oficina a otra. “Llegamos allá a las 9:30 (antigua oficina), vimos los carteles y nos vinimos aquí. Más bien nos atendieron rápido. Le dieron preferencia”, destacó.



El reclamo común de al menos 10 consultados fue la falta de información del día del traslado. En el primer día hubo desorientación en el procedimiento de atención. Tal es el caso de Willy Fernández, quien indicó que “la atención parece ser más rápida aquí (nueva oficina), pero falta organizar mejor el ingreso. Hay gente que se mete a la fila”, dijo. Un caso especial fue el de Victoria Flores Guegorio, quien a los 51 años estaba tramitando por primera vez su cédula de identidad. “Yo ya sabía del cambio de oficina desde hoy (ayer) porque el viernes fui a la anterior y me informaron. Así que hoy vine aquí y ya me están atendiendo”, aseveró.



El nuevo ambiente es amplio y se observó que hay varios aires acondicionados pero debido a la aglomeración de tantas personas estos no abastecían.



Horarios de atención. La directora interina, Lizeth Arispe, aseguró que en las mismas instalaciones antiguas del Segip se informó, a través del personal y con carteles, hace una semana sobre la fecha de traslado. Agregó que los horarios de atención de la central se mantienen, de lunes a viernes de 8:00 a 16:00. La capacidad de cedulación es en promedio de 1.300 emisiones diarias.



Enfatizó que con el nuevo espacio se espera que no existan tramitadores pues la población tiene un espacio para esperar sentada.



La inauguración oficial de la oficina es mañana.



28 Agosto

comenzó la atención en la oficina del Cine Center.



Oficinas



Cine Center. De lunes a viernes de 10:00 a 18:00. Con capacidad de emisión de 500 cédulas. (Hay 8 mesas)



Ventura Mall. De lunes a viernes de 10:00 a 21:00. Sábado de 10:00 a 16:00 y domingos de 11:00 a 17:00. Emiten más de 500 cédulas a diario.



En tres subalcaldías. Hay tres oficinas en tres subalcaldías: Pampa de la Isla, Plan Tres Mil y Villa Primero de Mayo. En todas atienden de 8:00 a 16:00. Emiten 120 cédulas a diario.



Próximas a la urbe. La Guardia (una cuadra antes de la plaza de El Carmen) de 8:00 a 16:00 y en Montero (Calle Avaroa Nro. 200) de 7:00 a 15:00).