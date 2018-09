Santa Cruz: El Oncológico suspende las consultas externas por 72 horas



26/09/2018 - 08:06:47

El Deber.- Primero acataron un paro de 24 horas, le siguió otro de 48 y, ante la supuesta falta de atención por parte de las autoridades en salud, los trabajadores del hospital Oncológico han decidido ingresar en un paro de 72 horas. Las consultas externas se verán interrumpidas desde este miércoles hasta el viernes 28 de septiembre.



Mait Wadith Chen, ejecutivo del Sindicato de Trabajadores del Oncológico, informó que a través de esta radical medida de presión quieren exigir al Gobierno central que haga la dotación de más recursos económicos a la Gobernación de Santa Cruz para que se pueda viabilizar la entrega de más ítems para el Oncológico.



"La necesidad es de 200 ítems para habilitar el turno de la tarde y algunos servicios durante las 24 horas. Nos reunimos con la Gobernación, pero nos mencionaron que no están en condiciones de contratar más personas mientras el Gobierno no haga la entrega de más recursos", aclaró el ejecutivo de los trabajadores.



En el Oncológico de Santa Cruz se tiene un promedio de 200 consultas externas a diario, que se verán afectadas durante estas dos jornadas. Sin embargo, el servicio de emergencia, las sesiones de quimioterapia y radioterapia no serán interrumpidas por la protesta.