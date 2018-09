TSE alista reglamento para primarias



26/09/2018 - 07:57:17

El Diario.- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene previsto aprobar en estos días la reglamentación para las elecciones primarias del 27 de enero de la próxima gestión, tal como lo establece la nueva Ley de Organizaciones Políticas. De forma paralela presentará también el calendario electoral para esta primera etapa de los procesos electorales.



“Hemos concluido el análisis del reglamento y hoy (ayer) está siendo remitido a los tribunales electorales departamentales, para los comentarios correspondientes y los aportes que puedan realizar. Esperemos que el día de mañana (hoy o los próximos días) esté aprobado el documento”, explicó el vocal del Órgano Electoral, Antonio Costas.



La autoridad aclaró que la reglamentación solo es para la etapa transitoria, previa al cierre del registro de los militantes de las organizaciones políticas. A la vez, se definirá el Calendario Electoral que recogerá las fechas que presentó anteriormente el Órgano Electoral para este evento, en un comunicado que tendrá las “fechas hito” de este proceso.



CONVOCATORIA



Según las fechas que estableció el Órgano Electoral, la convocatoria a las elecciones primarias será el 19 de octubre, el 28 de noviembre las organizaciones políticas deben inscribir a sus binomios presidenciales y el 8 de diciembre se conocerá qué candidaturas están habilitadas para participar en el acto procesal.



Sobre este punto, Costas manifestó que la reglamentación establecerá una etapa de impugnaciones de las candidaturas. A la vez, advirtió que será un “tiempo corto”. Aún no se definió el plazo exacto, para la objeción de los binomios.



El senador Óscar Ortíz, de Unidad Demócrata (UD), informó que en esta etapa presentarán la impugnación a la candidatura de Evo Morales y Álvaro García, porque ambos están inhabilitados constitucionalmente por los resultados del referéndum del 21 de febrero, donde el 51.34 por ciento rechazó la repostulación de ambos dignatarios.



PRIMARIAS



Por su lado, la vocal Lucy Cruz explicó que en estas elecciones sólo participarán los militantes que tengan su registro en un determinado político, no es obligatorio que asistan a votar el día de las primarias.



Durante esa jornada no existirá restricción vehicular, lo que no dificultará que los partidarios de los candidatos se trasladen a sus recintos.



Costas explicó que una de las características que tiene este proceso es la existencia de mesas multipartidarias en los recintos electoral, donde se contará con la presencia de un delegado de los partidos políticos y las alianzas que estén participando del proceso.



En el proceso estará presente un secretario técnico del Órgano Electoral, quien coordinará todo el evento.



Otro de los aspectos que se mantiene en las primarias es la ubicación de los recintos de votación, al igual que en los anteriores procesos electorales será en los mimos lugares. Aunque, en el caso que existiese un registro menor a 50 militantes, serán trasladados a otros recintos próximos, con la finalidad de que se sumen al número de los participantes.



PAPELETAS



Las papeletas serán individuales, no existirá una que contenga a todas las candidaturas presidenciales. Estarán identificadas con los colores y siglas correspondientes, lo que facilitará el conteo y escrutinio de los votos sean más acelerados y precisos.



Para este proceso se contará con una sola acta de escrutinio y cómputo, donde se tendrá todo el registro del resultado del proceso electoral. Esta etapa final también será transmitida de forma directa por los portales digitales del Órgano Electoral y tendrán carácter público, tal como se desarrollaron los anteriores procesos electorales.



Por último, Cruz señaló que no se definieron aún los recursos económicos que serán solicitados al Gobierno para la realización de las elecciones primarias, tomando en cuenta que la norma establece que este proceso será cubierto por los recursos del Tesoro General de la Nación (TGN).



BINOMIOS



En las últimas semanas, el Órgano Electoral se vio presionado por las plataformas ciudadanas y los partidos de oposición para que se pronuncien con relación a los resultados del Referéndum Constitucional del 21 de febrero del 2016 y por ende la inhabilitación de Evo Morales y Álvaro García.



En ese contexto, Costas manifestó que el 8 de diciembre se pronunciarán con relación a la habilitación o no de los binomios. Indicó que antes de esa fecha no emitirán criterio alguno.



“El 8 de diciembre vamos a publicar la lista de todos los binomios y todos los candidatos habilitados para las primarias del 27 de enero, en esa fecha nosotros nos vamos a pronunciar”, reiteró la autoridad.



De acuerdo con la nueva Ley de Organizaciones Políticas 1096, en Bolivia previo a las elecciones presidenciales, que en adelante se celebran cada cinco años, en vez de los cuatro años anteriores. En las elecciones primarias las organizaciones políticas elegirán a los binomios que serán candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia del país. El 27 de enero se realizarán las primarias de forma inédita.