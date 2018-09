Policía revela que enviaron a Illanes desarmado, sin custodia



Opinión.- Un efectivo de la Policía Boliviana reveló que el exviceministro Rodolfo Illanes fue enviado a Panduro "extrañamente" desarmado, sin custodia policial ni otras medidas de seguridad que están establecidas en protocolo.



"Extrañamente el vehículo me fue entregado sin ningún tipo de armamento, sin gases, ni chalecos propios que siempre estaban todos los días en el vehículo. Solamente contábamos con dos armas, el del teniente (edecán) y mi persona, tampoco estaba ese día el vehículo escolta", dijo el sargento Rubén Q. al Ministerio Público, en una declaración informativa a la que accedió ANF.



Rubén fue chofer de Illanes y acompañó el 25 de agosto de 2016 al entonces viceministro hasta la población de Panduro, donde la exautoridad fue asesinada por cooperativistas mineros que estaban protagonizando un bloqueo de carreteras.



Según el relato del sargento, en el vehículo oficial de Illanes siempre se llevaba dos armas largas semiautomáticas, dos chalecos antibala, dos pistolas semiautomáticas Sigsawer 9mm, equipos de comunicación y otros implementos de seguridad. "Pero ese día extrañamente no había ni armamento ni los chalecos, incluso los dos chalecos habían sido prestados", sostuvo. Además -agregó- que "el viceministro Illanes siempre estaba acompañado de un vehículo de escolta, de color negro", en el que iban oficiales de su cuerpo de seguridad, pero ese día tampoco ese motorizado fue junto a la exautoridad.



El mayor Ramiro Jiménez, jefe de Seguridad del Ministerio de Gobierno, debió hacer cumplir los protocolos de seguridad.



Illanes fue a Panduro a mediar en el conflicto de los cooperativistas. En la zona de Senkata "empezó a renegar" porque los uniformados ya tenían que estar en Panduro.



El viceministro no pudo enviar a su edecán a un "recorrido en terreno" porque llevaba uniforme y sería reconocido fácilmente.