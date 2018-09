Costas: Habrá etapa de impugnación, pero será muy breve



26/09/2018 - 07:53:11

Los Tiempos.- El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, confirmó ayer que el reglamento de las elecciones primarias contempla una “corta” etapa de impugnaciones a los binomios que se presenten a este proceso rumbo a las elecciones generales 2019.



“Sí, prevé, pero va a ser muy corto (tiempo), pero (el reglamento) prevé también”, fue la respuesta del vocal.



Costas informó ayer que el TSE concluyó la elaboración del reglamento, pero fue puesto a consideración de los tribunales electorales departamentales para que realicen sus aportes. “Esperemos que ya el día de mañana (por hoy) esté aprobado este reglamento”, dijo Costas, quien no detalló la fecha exacta de las impugnaciones y el plazo.



Pese a la insistencia, Costas evitó referirse a la legalidad de la habilitación de Evo Morales y Álvaro García como bionomio a las primarias. “No voy a entrar a ese debate, nosotros nos vamos a pronunciar el 8 de diciembre”, remarcó.



Más adelante destacó que “la nueva Ley de Organizaciones Políticas incorpora un nuevo procedimiento para la elección de los binomios, que por la situación presente dificulta de alguna manera este el análisis, pero el TSE definirá sobre las condiciones y habilitaciones”.



Mesas multipartidarias



El reglamento de las elecciones primarias tendrá mesas multipartidarias, conformadas por los delegados de los partidos o alianzas y un secretario técnico del Órgano Electoral.



Estarán habilitados para participar en las primarias, los ciudadanos que estén en el padrón único de militantes. También dijo que se votará en los mismos recintos electorales, pero en casos donde el número de militantes sea inferior a 50 serán trasladados a otros, “como no existe restricción vehicular creemos que no va haber mayor inconveniente”, dijo.



Las papeletas de votación serán individuales para cada organización política. “Cuando se haga el escrutinio y cómputo será fácil separar las papeletas por cada organización y después hacer el escrutinio y cómputo”, dijo.







“La Ley Electoral establece en qué momento se hace las previsiones para habilitar e inhabilitar e impugnaciones”.







NUEVE PARTIDOS FUERON HABILITADOS



El Órgano Electoral informó que nueve organizaciones políticas fueron habilitadas para las elecciones primarias de enero del 2019. Hay otras 18 solicitudes en curso.



Las organizaciones habilitadas son el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Movimiento Al Socialismo (MAS), Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Unidad Nacional (UN), Movimiento Demócrata Social (Demócratas), el Frente para la Victoria (FPV) y el Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN- BOL).