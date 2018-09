Bolivia ve en ofensiva de Chile el preludio de su derrota catastrófica en la CIJ



26/09/2018 - 07:47:15

La Razón.- Tras la reciente publicación de un video de la Cancillería de Chile sobre el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y el anunció de un exmilitar chileno de usar la “razón” o la “fuerza” para resolver la demanda marítima, Bolivia consideró que su vecino muestra un “conjunto de debilidades” como preludio a una “gran” y “catastrófica” derrota.



En una conferencia de prensa ofrecida este martes, el vicepresidente y presidente en ejercicio, Álvaro García, se refirió al asunto y cuestionó las recientes declaraciones de autoridades del gobierno chileno. Pidió al país trasandino esperar con paciencia el veredicto final del proceso, que el tribunal ha anunciado para este lunes 1 de octubre.



A su juicio, la lluvia “desorganizada y atolondrada” de declaraciones de autoridades chilenas “lo único que hace es mostrar sus grandes problemas, su preocupación, quizás ante la inminencia de una derrota catastrófica de la diplomacia chilena”.



Consideró que esta es “otra gran derrota porque la historia no se la puede ocultar, la verdad no se la puede ocultar indefinidamente, tarde o temprano la verdad y la justicia siempre prevalecen". Insistió en que "podrán pasar 50 o 100 años, pero esa justicia prevalece”.



Bolivia demandó a Chile en 2013 en la CIJ para que ese país negocie de buena fe un acceso al mar sobre la base de varios compromisos asumidos en más de una centuria.



Este martes y a seis días de que se conozca el fallo sobre la demanda marítima, el gobierno de Chile activó una campaña para que la población interprete la decisión que tomen los jueces de la CIJ, argumentando que Bolivia planteó a ese tribunal que obligue a ese país a ceder su territorio para un acceso soberano al mar de los bolivianos, algo que sin embargo no consigna la demanda.



Espere…



A ello se sumó el polémico tuit del excomandante en jefe de la Armada chilena Edmundo González, quien dijo que Chile puede aplicar “la razón” o “la fuerza” para resolver este conflicto.



“Insultando, amenazando, haciéndose la burla, entrometiéndose en asuntos internos de nuestra vida no se gana nada. Lo que hace, más bien, es mostrar un conjunto de debilidades y una pérdida de horizonte y de discurso unificado por parte de una diplomacia que va vivir en los siguientes días otra gran derrota”, señaló García.



Antes, el exembajador chileno para la demanda marítima Espere…

" href="



Espere…

">Gabriel Gaspar consideró “incumplible” un fallo que obligue a negociar una salida soberana y, así, consideró que el dictamen se podría acatar, pero no cumplir.



Al respecto, el Vicepresidente comenzó: “esta agresividad chilena muestra la enorme debilidad en la que se encuentra y simplemente decirles ‘tranquilos muchachos’, esperemos que el tribunal de La Haya se pronuncie y acatemos, cumplamos lo que ese tribunal vaya a definir”.



La ofensiva chilena fue liderara por el canciller de ese país, Roberto Ampuero, quien vinculó la demanda marítima boliviana con un afán electoral del presidente Evo Morales, al afirmar que “es un candidato que está en campaña”.



“Dentro de esa campaña tiene un mensaje que logra cierto efecto en determinados sectores de la población, es un mensaje contagiado de animadversión en contra de Chile, esa es la dinámica de su discurso y por allí va”, sostuvo el jefe de la diplomacia chilena el domingo.



García aseguró que “no tenemos ningún tipo de animadversión contra el pueblo de Chile y siempre que nos vinculamos o hablamos de Chile estamos trabajando como mejorar nuestras relaciones” en diversos escenarios como el económico y social.



“Pensamos en las futuras generaciones y consideramos que tenemos que trabajar un camino de dialogo de acercamiento, de complementación y, por supuesto, de resolución de viejas deudas heridas y promesas que se hicieron respecto de nuestra salida soberana al Océano Pacífico”. complementó.