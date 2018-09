Evo irá a La Haya para fallo, Jaime rechaza acompañarlo



Correo del Sur.- El presidente Evo Morales asistirá el próximo 1 de octubre a La Haya para la lectura del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la demanda contra Chile y decidió hacerlo acompañado de cuatro ex presidentes a quienes el Gobierno invitó, sin embargo, uno de ellos, Jaime Paz Zamora, descartó ir y lo acusó de debilitar la fuerza y la razón de la demanda marítima por insistir con la reelección.



Un día después de la reunión que Morales sostuvo en Nueva York con el equipo jurídico que representa a Bolivia en la CIJ, el canciller Diego Pary confirmó que esa instancia fue la que decidió que el Primer Mandatario acuda a la ciudad neerlandesa el próximo lunes e invitó a que lo acompañen los ex presidentes Carlos Mesa (2003-2005), vocero de la demanda marítima, Guido Vildoso (1982), Jaime Paz Zamora (1989-1993) y Jorge Tuto Quiroga (2001-2002).



"Lo lamento Presidente. No puedo acompañarlo a La Haya. Sólo el Estado democrático de derecho genera obligación ciudadana y unidad nacional. Y usted al no respetar el mandato constitucional del 21F debilita gravemente la fuerza y razón de nuestra demanda marítima", escribió Paz Zamora en su cuenta de Twitter



Con anterioridad, Paz Zamora ya había dejado clara su posición respecto al tema marítimo y la democracia. "La democracia es más importante que el mar”, declaró luego de la reunión de ex presidentes celebrada el 17 de septiembre en Palacio de Gobierno. Asimismo, en marzo declinó viajar a La Haya para la fase de alegatos orales, también con el argumento del 21F.



"Lamentamos que Jaime Paz Zamora le dé la espalda a Bolivia, ya le dio en marzo pasado que no quiso acompañar en los alegatos que tenía que presentar el Estado boliviano, por lo tanto una vez más a Jaime Paz Zamora solamente le interesa el tema del mar para las fotografías y hacer política", criticó el legislador oficialista Lino Cárdenas.







ATAQUES A BOLIVIA



A seis días de que la CIJ dicte su veredicto sobre la demanda marítima, el presidente en ejercicio Álvaro García Linera lamentó la agresividad del lenguaje diplomático de las autoridades de Chile. "Yo tengo que lamentar el conjunto de declaraciones que han pronunciado días atrás varios miembros del Ejecutivo del Gobierno de Chile. Está claro que están muy preocupados, muy agresivos, está claro que han perdido el norte diplomático que anteriormente caracterizaba a la diplomacia chilena", señaló.



En los últimos días, autoridades del Gobierno chileno afirmaron que no negociarán ni un centímetro de su territorio, acusaron al presidente Morales de utilizar la demanda marítima en su campaña política y el lunes un ex comandante de la Armada de ese país dijo que Chile está preparado para utilizar la razón y la fuerza para solucionar el centenario diferendo.



"Amenazas, uso de la fuerza, desconocer el fallo, entrometerse en asuntos internos de Bolivia, hay una lluvia desorganizada y atolondrada de declaraciones de la diplomacia chilena, que lo único que hacen es mostrar sus grandes problemas y preocupación, quizá ante la inminencia de una derrota catastrófica", manifestó.



García Linera reiteró que la respuesta de Bolivia no es la agresividad, más al contrario, es la confianza, la tranquilidad, la serenidad de quienes tienen la verdad de su lado, por lo que los bolivianos esperan con unidad el fallo de la CIJ.



"Insultando no se gana nada, amenazando no se gana nada, haciéndose la burla no se gana nada, entrometiéndose en asuntos internos de nuestra vida no se gana nada", dijo el Mandatario al observar que esa actitud, más bien, refleja un conjunto de debilidades y una pérdida de horizonte para resolver el tema.



En ese sentido, pidió a las actuales autoridades y a ex autoridades de Chile esperar tranquilas el fallo porque Bolivia sólo busca justicia y mayor integración económica y social del continente. "Esas declaraciones muestran desesperación y es una confesión anticipada de su derrota. Nosotros respetamos al pueblo chileno, que ha expresado en muchas ocasiones su respaldo a la reivindicación marítima, pero de pronto hay este tipo de declaraciones que demuestran derrota, por un lado, y desesperación, por el otro. En tal entendido, nosotros tenemos que estar optimistas y unidos", dijo a su vez el presidente de la Cámara de Senadores, Milton Barón.



Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, deploró la agresión del senador chileno Ricardo Lagos al presidente Morales y a la demanda marítima. Lagos afirmó, en un mensaje en Twitter, que "pese a que el presidente Morales se convirtió en un personaje odioso para Chile, debemos estar tranquilos con el fallo que dará La Haya el próximo lunes. Chile no cederá soberanía".



Bolivia sentó a Chile en la CIJ para que cumpla las ofertas hechas a lo largo de la historia.







Chile despliega confusa campaña



La Cancillería de Chile desplegó en los últimos días una confusa campaña informativa para entender el fallo de la Corte de La Haya.



Bolivia perderá si la CIJ no obliga a Chile a “ceder” su territorio, se explica en el video publicado ayer bajo el título: ¿Cómo saber quién ganó el juicio? El material señala que “Bolivia pidió que la Corte obligue a Chile a entregar su propio territorio para darle un acceso plenamente soberano al Océano Pacífico” y que si este pedido no es atendido, el fallo será negativo para Bolivia.



En redes sociales no faltaron las críticas de los internautas ante la información contenida en dicho video. Con su demanda planteada en 2013, Bolivia “solicita al Tribunal que declare que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia para llegar a un acuerdo que otorgue a Bolivia un acceso totalmente soberano al Océano Pacífico”.







Ex presidentes y líderes políticos chilenos buscan reflejar unidad con vistas al veredicto de la CIJ



De cara al fallo de La Haya y buscando tejer criterios unitarios, ayer el presidente chileno Sebastián Piñera se reunió con los ex mandatarios Eduardo Frei y Ricardo Lagos y recibió en La Moneda a los jefes de los partidos con representación parlamentaria y a los presidentes de las comisiones de Relaciones Exteriores del Senado y de Diputados.



"Todo indica que no habrá sorpresas, que la posición de Chile es sólida", señaló Lagos, al salir de la reunión con Piñera y Frei en la que, según medios chilenos, se analizaron las posibilidades de que Chile obtenga o no un fallo favorable.



Frei acotó que espera que la CIJ se atenga a los tratados internacionales firmados por el país y que "falle en derecho". "No queremos mucha imaginación" indicó.



La jornada del presidente Piñera fue intensa a escasos seis días de que se conozca el fallo, por la tarde se reunió con los líderes políticos.



En la cita, los timoneles concordaron la necesidad de una postura unitaria. El ex canciller Heraldo Muñoz informó que la reunión tuvo como objetivo dar "una señal de unidad".



"Cualquier decisión de la Corte que implique el pedirle a las partes que se sienten a conversar, sería un respaldo a la postura que Chile ha tenido por más de un siglo en el marco del Tratado de 1904", dijo Muñoz según el diario chileno Emol.



En el encuentro, los concurrentes acordaron que entre las reacciones no estará poner en tela de juicio la permanencia de Chile en el pacto de Bogotá.



Piñera tiene previsto trasladarse este sábado a Antofagasta, a su retorno de Estados Unidos, región que antes pertenecía a Bolivia, donde se reunirá con el gobierno regional, encabezado por el intendente Marco Antonio Díaz con la intención de entregar un mensaje de tranquilidad en la antesala del fallo de La Haya.