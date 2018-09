Trump arremete en la ONU contra gobierno de Venezuela y regímenes comunistas



25/09/2018 - 21:20:59

VOA.- El presidente estadounidense, Donald Trump, arremetió el martes contra el gobierno de Venezuela y los regímenes socialistas y comunistas durante su discurso en la 73 Asamblea General de la ONU, a quienes responsabilizó de “llevar a la opresión” a sus pueblos.



Trump dijo que lo que ocurre a los venezolanos bajo el gobierno de Nicolás Maduro es inaceptable y lo catalogó como "una tragedia humana".



“Hace no mucho Venezuela era uno de los países más ricos del planeta. Hoy el socialismo ha llevado este país a la bancarrota. El socialismo y comunismo han producido sufrimiento y corrupción”, dijo Trump.



A la vez, instó a todas las naciones del mundo a hacerle resistencia.



“Pedimos a todos los países que se unan a pedir el restablecimiento de la democracia en Venezuela“, dijo antes de aludir a las nuevas sanciones anunciadas el martes contra el gobierno de Venezuela.



El Departamento del Tesoro de EE.UU. emitió el martes los documentos que contienen las nuevas medidas, en momentos en que Venezuela se debate en una crisis severa y continúa el éxodo masivo de sus habitantes que buscan escapar de la carencia de alimentos y demás productos básicos.



La Voz de América planteó el análisis de este discurso al Dr. Eduardo Gamarra, politólogo y docente de Ciencias Políticas de la Universidad Inteernacional de la Florida, y en la entrevista el experto destaca los temas relacionados con el crecimiento económico de EE.UU., los régimenes autocráticos y las sanciones a personas del entorno cercano al presidente Nicolás Maduro.



Trump se refiró en la ONU el martes además a la inmigración ilegal, un tema clave de su gobierno: “La inmigración ilegal financia redes criminales, pandillas despiadas y el flujo de drogas mortales”.



"Cambio en la economía global"



Trump también dedicó tiempo de su discurso para exigir un gran cambio en el sistema comercial global y alabó los resultados de su gobierno desde que llegó a la Casa Blanca. Reiteró que existen países que no respetan las leyes en materia económica.



"Estamos reemplazando sistemáticamente malos acuerdos comerciales (...) Algunos países se involucran en robo de propiedad intelectual", dijo Trump.



También reiteró la exigencia a los miembros de la OPEP para que frenen el aumento de los precios del petróleo.



En su discurso, el mandatario estadounidense dijo que América es gobernada por los americanos, y rechazó lo que llamó la ideología del mundialismo. También enfatizó que EE.UU. defiende la idea del patriotismo.



"En América creemos en la seguridad energética para nosotros mismos. Nos hemos convertido en los principales productores de energía en cualquier parte del mundo. Estamos dispuestos a exportar petróleo y carbón.



La OPEP está abusando del resto del mundo. Queremos que dejen de aumentar los precios", agregó.



Irán, una "dictadura corrupta"



Trump describió a Irán como una "dictadura corrupta" que está obligando a sus ciudadanos a pagar por sus agresiones militares en el exterior.



"Los líderes de Irán han propagado el caos, la muerte y la destrucción", dijo Trump en la asamblea anual de la ONU en Nueva York. "Ellos no respetan a sus vecinos ni fronteras ni los derechos soberanos de las naciones", enfatizó.



Además aseguró que las sanciones adicionales a Irán se reanudarán el 5 de noviembre y adelantó que su gobierno está trabajando para que países que importan petróleo iraní reduzcan sus compras "sustancialmente".



No obstante, indicó que cree que en algún momento Washington llegará a un acuerdo con Teherán.