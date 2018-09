Petróleo WTI sube a 72,08 dólares, su nivel más alto desde julio



25/09/2018 - 21:14:26

La Paz, (ABI).- El petróleo WTI cotizado en Nueva York, de referencia para la exportación de gas boliviano, subió a 72,08 dólares para la entrega en octubre, lo que fue su mejor precio desde julio, según informaron medios internacionales.



Ayer, el mercado reaccionó a una reunión de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus socios, incluida Rusia, en la que una veintena de países responsables de más de la mitad de la oferta mundial de crudo decidieron no aumentar el bombeo, haciendo caso omiso a las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



"¡Protegemos a los países de Oriente Medio, no estarían seguros mucho tiempo si no fuera por nosotros, y aun así siguen empujando para que el precio del petróleo suba y suba! ¡El monopolio de la OPEP debe hacer bajar los precios ahora!", escribió el presidente de Estados Unidos en su cuenta de Twitter, el pasado jueves.



Por otra parte, el barril del petróleo Brent del mar del Norte para entrega en octubre cerró en 81,20 dólares, su nivel más alto desde noviembre de 2014.