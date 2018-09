Romero asegura que cerco policial a plaza 24 de Septiembre fue dentro control normal



25/09/2018 - 21:14:03

Santa Cruz, (ABI).- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró el martes que el cerco ejercido por la Policía en la plaza 24 de Septiembre en la víspera durante la celebración de los actos protocolares en homenaje a los 208 años de la Gesta Libertaria de Santa Cruz, está dentro de la seguridad habitual que se debe brindar en esos casos.



"Ese es un trabajo de control normal de la Policía como sucede en todo acto de estas características (...) se evitó que se empañe porque se trata de solo 40 personas que tienen mucho tiempo para insultar", aclaró la autoridad en referencia a la gente de las plataformas que gritaban consignas por los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016.



En la víspera grupos de activistas pretendían ingresar a la plaza principal de Santa Cruz con el fin de hostigar al presidente en ejercicio Álvaro García Linera, hecho que fue impedido por un cerco policial.



Posteriormente otro grupo que presuntamente era conformado por activistas y funcionarios de la Gobernación despidieron con insultos al gobernador, Rubén Costas y al alcalde Percy Fernández, lo que derivó en grescas con miembros de seguridad y gendarmes del municipio.



Ante el pedido del Comité Cívico regional que exige a la autoridad ministerial y a los jefes policiales, tanto nacional como departamental, sus renuncias, Romero aseveró que esa entidad no representa a nadie y que "los desconoce".



El comandante general de la Policía, Faustino Mendoza, explicó que la acción policial se debió a un planeamiento previo que se ejecuta en actos y eventos similares.



"La plaza principal es un espacio reducido donde no puede caber todo el mundo", dijo.



Explicó que la policía no recibió ninguna orden y que solo acató lo que dispone la Constitución Política del Estado para preservar la seguridad de la población.