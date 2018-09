Rada: La derecha acude al fraude para disimular su falta de renovación



25/09/2018 - 18:19:01

La Paz, (ABI).- El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, afirmó el martes que la derecha y la oposición de Bolivia acuden a la mentira y al "fraude" para disimular su falta de renovación de líderes y de gente joven.



La autoridad explicó que la derecha no sólo tiene vacíos, sino también mentiras y engaños, pues en algún momento ese sector político habló de una renovación y de caras nuevas en sus filas; sin embargo, continúan los mismos rostros y las personas que gobernaron al país durante la etapa neoliberal.



El ministro mostró una fotografía que figura como si fuera del partido de los Demócratas con un grupo de jóvenes en la que se invita a inscribirse a ese frente político, pero también exhibió la verdadera imagen, la que en realidad pertenece a líderes evangelistas de Brasil.



"Como no tiene nuevos rostros (la derecha) acude al engaño, a la mentira. Yo les muestro una imagen que salió hace unos días de Demócratas. Esta imagen muestra rostros juveniles, sonrientes e invita a los jóvenes a ser parte de Demócratas, dice inscríbete y claro viendo los rostros uno dice éste debe ser un partido que tiene mucha juventud, pero resulta que cuando averiguamos se trata de una foto de líderes evangelistas de Brasil", señaló en conferencia de prensa recogida en un boletín de su despacho.



Explicó que dicha fotografía no fue tomada en Bolivia, sino en Brasil y protestó por la forma en cómo la derecha miente, porque, desde su punto de vista, ésta no tiene juventud ni renovación y por lo tanto acude al engaño.



"Así está la derecha, la oposición. No es solamente huérfana de ideas, de planteamientos programáticos sino también sin ningún tipo de renovación, sin juventud y por ello tiene que acudir a este tipo de farsas", indicó.



En este contexto, dijo que uno de los planteamientos que manejó la oposición y las plataformas ciudadanas "que hoy han perdido peso político", fue la renovación, hablaron de nuevos rostros, de nuevas corrientes que refrescaran la democracia boliviana "y lo que se ve es a los mismos de siempre".



"Son los mismos rostros como Samuel Doria Medina, un hombre que en los años 90 fue parte de los gobiernos neoliberales, (Jorge) Tuto Quiroga de igual manera; el señor Carlos Mesa, ya lo hemos dicho fue parte de un gobierno neoliberal, de Gonzalo Sánchez de Lozada; Rubén Costas, un hombre que por edad y trayectoria hace décadas que está en la política", sostuvo.



El titular de la Presidencia también criticó un video publicado en medios televisivos protagonizado por el dirigente de Unidad Nacional (UN) Doria Medina en el que exige que los partidos de derecha se unan.



Dijo que la unidad de la oposición es el lineamiento definido por la Embajada de Estados Unidos y ahora se repite con los políticos de derecha como sucedió anteriormente cuando esa legación diplomática unió a líderes de la etapa neoliberal.