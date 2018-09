La silueta de Camila Sodi en bikini conquista a Diego Boneta y miles de fans

25/09/2018 - 15:24:45

Quien.- Camila Sodi compartió con sus seguidores una serie de videos de un viaje que hizo a Turquía. A través de Instagram, la actriz publicó tres grabaciones en las que la vemos descansando en el paradisíaco destino y, de paso, luciendo en bikini su espectacular silueta.



Orgullosa del cuerpo que posee, la mamá de Fiona y Jerónimo, compartió una grabación en la que la vemos haciendo paddle board en el mar. “Kamdashian”, anotó junto a la grabación en alusión a las hermanas Kardashian, famosas por sus curvilíneas figuras.



Ver esta publicación en Instagram Salvando los océanos 🌊💙🌊- según @kathiay - “un condon a la vez” Una publicación compartida de Camila Sodi (@camilasodi_) el 24 Sep, 2018 a las 7:07 PDT



La grabación obtuvo más de 91 mil reproducciones y el like de alguien muy especial: Diego Boneta , quien se dice mantiene un romance con ella desde las grabaciones de Luis Miguel, la serie.



En otra de las fotografías la vemos tomando en sol en un inflable de unicornio: “En realidad estoy en una playa de Turquía y no en un foro trabajando este lunes. #enmimente #estuveylovalorecomodebi #meurgeotravez", apuntó.



