Último novio de George Michael hace polémica declaración sobre su muerte



25/09/2018 - 15:20:30

Quien.- En los últimos dos años el exnovio de George Michael , con quien la estrella de la música mantuvo una relación sentimental hasta tan solo unos meses antes de su fallecimiento en 2016, se ha convertido en uno de los mayores dolores de cabeza para sus familiares y allegados, que han tratado de evitar que los tributos en memoria del artista se convirtieran en un circo mediático, hasta el punto de elegir para él un último lugar de descanso cerrado al público en el famoso cementerio londinense de Highgate.



Sin embargo, Fadi Fawaz -que fue quien descubrió el cuerpo sin vida del cantante en la habitación de su casa de Oxfordshire en el día de Navidad- se ha negado a retirarse a un discreto segundo plano. Nada más lejos al parecer de su intención, ya que desde la muerte de su antigua pareja ha obtenido una importante notoriedad pública que se ha ganado a pulso, gracias a maniobras como vender artículos personales de George, conceder exclusivas, anunciar que estaba preparando un libro de su vida juntos o, la más recientemente, al protagonizar un ataque de ira en las redes sociales en el que aseguraba "odiar" a George tras confirmarse que lo había dejado fuera del reparto de bienes derivado de su testamento.



Ahora Fawaz ha vuelto a la carga a través de redes sociales, para publicar publicado una especie de comunicado por partes en el que afirma que el intérprete intentó quitarse la vida hasta en cuatro ocasiones antes de su muerte: una de ellas mientras se encontraba ingresado en un hospital de Marylebone, en Londres, y otra saltando de un coche en marcha, un accidente que en 2013 los representantes de George atribuyeron a un error por parte del cantante mientras trataba cerrar una puerta del vehículo que no había quedado bien asegurada.



"Había intentado matarse cuatro veces; mientras estaba en rehabilitación intentó apuñalarse veinticinco veces. Jamás me explicó cómo lo había hecho cuando le ingresaron durante tres días en Marylebone. Yo solía decirle en referencia a aquel intento de suicidio: "¿No te alegras de que lo del 16 de mayo nunca llegara a suceder?", y él me respondía que no. Quería morir y era muy duro escuchárselo decir. Creo que la vida se había terminado para él hacía mucho tiempo. Todo el mundo le quería por quien era, por lo que era. Solía repetir que todos querían que viviera", reza parte del mensaje publicado por Fawaz.





En otra entrega de su publicación, este también afirma que en sus últimos años George Michael consumía con regularidad éxtasis líquido, una adicción que habría empeorado después de su ingreso en un centro de Viena en 2011 y que, según él, podría haber sido sustituida eventualmente por otra más grave aún al crack.



"Cada día durante tres meses, mientras estábamos en su hogar de Highgate, cuando llegaba al piso de abajo por las mañanas me lo encontraba inconsciente en la silla o en el suelo, cerca de la chimenea, con su té", ha recordado sobre esa época.



Para concluir, Fadi Fawaz ha recordado una vez más el momento en que se encontró a la estrella en la cama de su mansión para revelar cuál fue el primer pensamiento que le vino a la mente: "Pensé que ya estaba, que al final lo había hecho. Le había suplicado que no lo hiciera, pero estaba demasiado deprimido. Solo quería morir".