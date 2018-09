Khloé Kardashian revela el extraño motivo por el que le gustaba estar embarazada



25/09/2018 - 15:19:36

Quien.- La estrella de reality Khloé Kardashian se pasó buena parte del período de gestación de su primogénita True , fruto de su agitada relación sentimental con el deportista Tristan Thompson, presumiendo abiertamente de lo llevadero que le estaba resultando el proceso y de las ventajas que se desprendían de su estado a la hora de permitirse ciertos caprichos culinarios.



Sin embargo, la hermana de Kim Kardashian se había estado reservando hasta ahora otro de los beneficios que, al menos en su caso particular, estaban ligados a su condición de embarazada , uno que curiosamente le ha llevado a expresar sin reparo alguno lo mucho que extraña tener a un bebé creciendo en su vientre.



"Extraño mucho estar embarazada, y por varias razones, pero sobre todo echo de menos estar embarazada porque podía usarlo como excusa para ser antisocial, meterme temprano en la cama y no tener que ver o hablar con nadie", escribió Khloé en varios mensajes de Twitter antes de recibir un consejo muy útil para mantener intacta esta dinámica por parte de un avezado internauta.





Hace solo unos días, era su hermanastra Kylie Jenner, quien tuvo a su hija Stormi dos meses antes que Khloé, la que reconocía abiertamente que le gustaría volver a experimentar las sensaciones del embarazo durante el último episodio del reality "Keeping Up With The Kardashians", aunque las razones que expuso para justificar su postura eran radicalmente diferentes.