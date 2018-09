Belinda se salva de ser expulsada de México



25/09/2018 - 15:16:53

Quien.- Belinda no será expulsada del país luego de que el PRD ingresara una queja sobre la participación de ella en eventos político electorales. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dijo que esto no violó el artículo 33 de la Constitución ni la ley electoral.



La queja fue puesta en la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que a su vez determinó que la cantante cometió un acto ilegal por participar en actos electorales, por esto turnó el caso a la Secretaría de Gobernación, con la respuesta que ayer dio Navarrete Prida.



Belinda acudió ayer a esta última dependencia, donde se entrevistó con Navarrete Prida, su titular, quien posteriormente dijo en su cuenta de Twitter: “Le informé que para ella no es aplicable el artículo 33 de la Constitución cuya finalidad atiende otro tipo de conductas y circunstancias”. El funcionario público incluyó una foto del momento con la cantante.







Belinda es de nacionalidad española con permiso de migrante y residencia permanente en México en calidad de extranjera, según reporta El Universal. El PRD la acusó por entregar bienes a damnificados de Morelos por los sismos de septiembre de 2017.



La cantante dijo ayer en sus redes sociales por qué fue ayer a la Secretaría de Gobernación: “Ante las notas publicadas recientemente, de las cuales no he sido notificada por autoridad ninguna, decidí acudir a la Secretaría de Gobernación para informarme sobre el asunto. Me manifestaron que de ninguna manera me es aplicable el artículo 33 de la Constitución Mexicana, cuya finalidad atiene a otro tipo de conductas y circunstancias. Por mi parte continuaré con los trámites de naturalización, como otros miembros de mi familia. Quienes ya los concluyeron porque amamos a México y porque, como todos los mexicanos queremos un México mejor”.



Ante las notas publicadas recientemente, de las cuales no he sido notificada por autoridad ninguna, decidí acudir a la Secretaría de Gobernación para informarme sobre el asunto.





Por supuesto, las manifestaciones a favor y en contra tanto para Belinda como para el secretario Navarrete no cesan, debido a que publicó una foto en la que dio a conocer que recibió a la cantante inmediatamente, cuando otras personas esperan audiencia con él.