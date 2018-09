Nueva pista de que las Spice Girls se traen algo entre manos, pero sin Victoria



Quien.- Cuando el pasado febrero apareció sin previo aviso en las redes sociales una fotografía de Melanie Brown, Melanie Chisholm, Emma Bunton, Victoria Beckham y Geri Halliwell juntas por primera vez en seis años bajo un mismo techo -el de la casa que esta última posee en Londres, para ser exactos-, la red enloqueció al dar por sentado que sus plegarias habían sido escuchadas y las Spice Girls se reunirían por fin para celebrar el vigésimo aniversario de su exitoso sencillo "Wannabe".



Desde entonces, las versiones sobre los planes de los que hablaron en ese encuentro han variado dependiendo de quién se pronunciara al respecto. Mel B, por ejemplo, ha sido la responsable o culpable -dependiendo de cómo se mire- de avivar las esperanzas de sus fans de cara a una posible gira de conciertos de la girl-band, mientras que la diseñadora Victoria Beckham se ha hartado de repetir por activa y por pasiva que ella no volverá a cantar al mismo tiempo que ponía en duda que sus antiguas compañeras fueran a hacerlo. En su caso, sostenía que su reunión había tenido como objetivo pensar en maneras de preservar el legado de la banda femenina y su defensa del "girl-power", aunque cómo lo harían aún estaba por ver.



Su firmeza ha obligado a Melanie a admitir este lunes a su paso por el programa "Loose Women" de la cadena ITV, en el que colabora habitualmente, que su regreso se llevaría a cabo con al menos cuatro de las componentes originales, lo que venía a descartar en la práctica a Victoria. Esa posibilidad se ha visto reforzada ahora por la última publicación que han compartido en sus perfiles de Instagram Melanie, Geri y Emma -Mel C no mantiene una actividad frecuente en las redes sociales-, en la que aparecen las cuatro realizando una videollamada en la que la Victoria brilla por su ausencia.

"Nada como un facetime con las Spice. #La amistad nunca termina #girlpower", escribió Mel B junto a la imagen, en la que ella aparece a un lado del teléfono junto a Mel C y Emma charlando con Geri, que no había podido acompañarlas en esa ocasión.