La foto de Jennifer Lopez que está rompiendo el internet

25/09/2018 - 15:09:11

Quien.- El backstage del concierto de Jennifer Lopez en Las Vegas se puso de fiesta luego de que la cantante recibiera algunas invitadas de honor después del show.



Jessica Alba, Dua Lipa, el beisbolista Alex Rodríguez, Becky G, Sofía Vergara, Irlanda Baldwin, Sarah Michelle Gellar y Selena Gomez aprovecharon para asistir a una de las últimas fechas de la residencia que la del bronx tiene en el hotel Planet Hollywood Hotel & Casino desde hace dos años.



Las famosas no dejaron pasar el momento y aprovecharon para tomar una foto del recuerdo, donde aparece la mayoría. Cada una de ellas compartió la imagen en su cuenta de Instagram, poniendo diferentes captions. JLo, quien fue la primera en darle share a la imagen, posteó: “Noche de diversión con estas bellezas”.



"Noche perfecta viendo a JLo rompiendo el escenario en Vegas. ¡Gracias por recibirme!, posteó Dua Lipa por su parte.



Pero Gomez decidió ir más allá al compartir unas palabras en agradecimiento a JLo por inspirar a nuevas artistas como ella: “¡Esta noche estuviste increíble! No quería molestarte en ese momento y mi vuelo se va justo ahorita, si no, lo haría. ¡Quería decirte cuánto me has inspirado esta noche! ¡No me he sentido tan liberada en toda mi vida! ¡Gracias! Sólo quería decirte lo increíble que Dios cree que eres. ¡Me estaba hablando a través de tu show esta noche! ¡Me hiciste sentir mujer! ¡Te quiero tanto!



Ver esta publicación en Instagram perfect night seeing @jlo absolutely SLAY the stage last night in Vegas!! Thank you for having me 💕💕💕 Una publicación compartida de DUA LIPA (@dualipa) el 23 Sep, 2018 a las 9:26 PDT