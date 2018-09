Instagram deja Facebook tras enfrentamientos de los fundadores con Zuckerberg



25/09/2018 - 15:02:53

El comercio.pe.- Los fundadores de Instagram Kevin Systrom y Mike Krieger, anunciaron este lunes que abandonan la red social Facebook luego de crecientes enfrentamientos con el presidente ejecutivo Mark Zuckerberg sobre la dirección de la aplicación.



Fuentes cercanas al asunto comentaron a Bloomberg que Systrom y Krieger, quienes han permanecido en la compañía desde la adquisición de Instagram por parte de Facebook en el 2012, se sintieron frustrados por el aumento de participación de Mark Zuckerberg con respecto a la dirección que debía seguir la "App" para compartir fotos.



Ambos, según se supo, pudieron mantener la marca y el producto independientes al tiempo que dependían de la infraestructura y los recursos de Facebook para crecer.



Pero con los cambios que se estarían dando dentro del esquema de la compañía, Instagram se volvería cada vez más dependiente de la planificación que Facebook establezca, comentaron las fuentes que pidieron no ser identificadas.



En tanto, Bloomberg mencionó —a partir de los testimonios de las fuentes— que, sin la presencia de los fundadores, es probable que Instagram se integre más estrechamente con Facebook, convirtiéndose en una división de producto dentro de la empresa más grande que una operación independiente.



Un medio que se adelantó a la partida de los fundadores de Instragram fue el New York Times. Los fundadores confirmaron su decisión en una publicación de el blog de Instagram, mientras que Facebook no brindó comentarios sobre las discrepancias mencionadas por las fuentes.



"Estamos planeando tomarnos un tiempo libre para explorar nuestra curiosidad y creatividad nuevamente", dijo Systrom en el comunicado. "Construir cosas nuevas requiere dar un paso atrás, comprender lo que nos inspira y unirlo con lo que el mundo necesita; eso es lo que planeamos hacer ".



Por su parte, Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Facebook, señaló que Systrom y Krieger "son extraordinarios líderes de productos e Instagram refleja sus talentos creativos combinados". "He aprendido mucho trabajando con ellos durante los últimos seis años y realmente lo he disfrutado", agregó en otro comunicado.



Este martes, tras el anuncio, las acciones de Facebook cayeron un 2,2%, a US$161,70, a las 9:44 a.m. en la bolsa de Nueva York. En tanto, Snap Inc. —su principal competidor— subió un 2% en medio de especulaciones de que la compañía puede aprovechar los problemas de la gigante red social.



RED SOCIAL EN ASCENSO

Krieger y Systrom construyeron las bases de Instagram y vendieron el famoso aplicativo a Facebook por US$715 millones seis años atrás.



Cuando se anunció el acuerdo, la firma solo tenía 13 empleados en total y cerca de 30 millones de usuarios registrados. Ahora, más de mil millones de personas utilizan Instragram mes a mes, y es la principal fuente de ingresos publicitarios para Facebook fuera de se sección principal de noticias y publicaciones.



Un análisis de Bloomberg Intelligence al mes de junio de este 2018 reveló que Instagram vale más de US$100 mil millones.



Mientras que Facebook aún está saliendo de los escándalos de privacidad, noticias falsas e interferencia electoral en Estados Unidos, Instagram se ha diferenciado: la imagen de la red social se ha se ha mantenido casi intacta y continúa agregando rápidamente usuarios.



En esa línea, Instagram ha logrado atraer a un público más joven de usuarios que son críticos para el crecimiento de Facebook. Los usuarios promediaron 53 minutos por día en Instagram al mes de junio, solo cinco minutos menos que en Facebook, según datos de Android de la compañía de análisis SimilarWeb.