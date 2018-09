El actor español Willy Toledo: Soy un adorador de Satán y ustedes me ofenden al insultarlo

25/09/2018 - 14:47:55

Actualidad.- El actor español Willy Toledo, quien fue acusado de un presunto delito contra "los sentimientos religiosos", afirmó en un programa de televisión que es un "adorador de Satán". Toledo, invitado al espacio Preguntes Freqüents del canal TV3, dijo que los medios de comunicación, los políticos y los fascistas lo ofenden diariamente "y no voy denunciándolos".



En marzo de 2018, un juzgado de madrid abrió diligencias contra el actor a raíz de una denuncia presentada por la Asociación Española de Abogados Cristianos, que consideró ofensivos unos comentarios de Willy Toledo realizados a través de Facebook ocho meses antes. "Yo me cago en dios, y me sobra mierda pa cagarme en el dogma de "la santidad y virginidad de la Virgen María"", rezaba el mensaje con el que el actor quería criticar la apertura de juicio a tres mujeres por marchar en procesión por Sevilla mientras portaban la representación de una vagina gigante.

Adorador de Satán



"Soy adorador de Satán, y me ofende que ustedes en la Iglesia católica, apostólica, "pederasta" y romana, no paran de insultar a Satán, continuamente, llamándolo "El maligno"", expresó el actor.



Toledo aseveró, además, que le ofendía "que esté legislado en el Código Penal español las ofensas a los sentimientos religiosos". En este sentido, en el artículo 525 se contempla el "delito de escarnio", cuya pena es de entre ocho y doce meses de multa a quienes "ofenda públicamente sentimientos" de agrupaciones religiosas.



El actor, en tono provocador, agregó en el espacio televisivo que le ofendía de igual manera que "unos señores que creen en seres imaginarios tengan el poder para obligar a los políticos a meter cinco artículos en el Código Penal sobre sus creencias", con referencia a los parágrafos del 522 al 526 de esa normativa, donde se establecen las sanciones para los delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos.



Al ser interpelado por el periodista Miguel Ángel García-Juez sobre las ofensas que podrían causar las declaraciones de Toledo a los españoles que pertenecen a alguna religión, Toledo le replicó: "¿Se siente usted ofendido por la decena de miles violaciones que ocurren en la Iglesia?, ¿por la profunda misoginia?".

La madre Teresa de Calcuta



En medio del acalorado debate, García-Juez le preguntó a Toledo si se sentía orgulloso de la madre Teresa de Calcuta, quien consideraba como ejemplo de la Iglesia.



El actor, con su tono peculiar, afirmó que la religiosa era "una de las mayores criminales que han pisado este planeta en toda su historia", debido a que creía que "el mayor honor que podría tener un ser humano era morir con dolor como hizo Cristo en la cruz".