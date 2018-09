TSE aclara que Sol.Bo no logró personería nacional por errores y niega injerencia

25/09/2018 - 12:31:12

La Paz, (ABI).- El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, aclaró el martes que Soberanía y Libertad (Sol.bo) no logró su personería jurídica nacional por errores que no fueron subsanados y rechazó las denuncias de una injerencia para evitar que esa organización ciudadana se convierta en partido político.



Costas informó que el TSE notificó en las últimas horas a Sol.bo que no alcanzó las firmas ciudadanas necesarias para obtener su personería nacional.



"Hemos devuelto un gran conjunto de libros (de inscripción de militantes), más de 200 no han sido subsanados (...); entonces, la presunción de que hubiera habido un interés particular con esta organización política no es evidente. El órgano Electoral más bien pretende el fortalecimiento, la creación de nuevas organizaciones políticas, porque una democracia con organizaciones políticas fuertes es saludable", explicó a la radio estatal Patria Nueva.



Según el TSE, Sol.bo requería poco más de 100.000 registros válidos de militantes para conseguir su personería jurídica nacional, pero de las 131.970 firmas presentadas por la agrupación ciudadana, 34.260 fueron observadas, porque había identidades incompletas, no fueron hallados en el padrón electoral o ya estaban inscritos en otros partidos políticos, entre otras razones.



"Como era un nuevo registro, estábamos empezando de cero. En esta organización política deberían estar quienes iban a participar por primera vez (en comicios) o habían renunciado previamente a una organización política", agregó Costas.