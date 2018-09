García Linera condena paro criminal de médicos



25/09/2018 - 12:24:32

La Paz, (ABI).- El presidente en ejercicio Álvaro García Linera condenó el martes el paro nacional de 24 horas que anunciaron los médicos para este jueves y calificó esa actitud de "criminal" porque deja indefensa a la población que necesita de los servicios de salud.



"Hay médicos buenísimos que salvan vidas, y nos sacamos el sombrero frente a ellos, pero no algunos dirigentes que hacen ese tipo de paros criminales para mi gusto. Dejan a la gente indefensa, lamento que haya ese tipo de dirigentes", dijo en una rueda de prensa.



A su juicio, la dirigencia de los médicos está más preocupada en "defender sus bolsillos" y protegerse como "corporación", y no por la salud de la gente.



"Es menos del uno por ciento (de los médicos), pero son los que salen en la televisión y la radio. Este es un caso extraordinario, único, donde los dirigentes se pavonean en los medios anunciando que van a permitir que mueran personas", agregó.



Dirigentes de los médicos del país anunciaron un paro nacional de 24 horas para este jueves en demanda de la libertad de su colega Jhiery Fernández, condenado a 20 años de cárcel por la supuesta violación del bebé Alexander, hecho que uno de los jueces que dictó la sentencia puso en duda.



García Linera consideró que los paros médicos ya no encuentran el respaldo de la población, porque no reivindican intereses colectivos, sino que "su único interés en defenderse ellos mismos".