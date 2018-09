García pide a la Magistratura modificar mecanismo de selección de jueces



25/09/2018 - 12:23:18

Página Siete.- El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, pidió hoy al Consejo de la Magistratura modificar su mecanismo de selección de jueces para que las personas más idóneas ocupen esos cargos e impartan justicia con mayor probidad.



El pedido de la autoridad se da con motivo del caso Alexander, particularmente de la actuación de la jueza Patricia Pacajes, de quien se sorprendió que salga a los medios de comunicación a defender su fallo por el cual sentencia a 20 años de cárcel al médico Jhiery Fernández, cuando consideró que él es inocente. “Dios mío en manos de quiénes estamos”, exclamó.



Para la conformación de un consejo de selección de jueces, el presidente en ejercicio explicó que éste debe hacerse con la dirección del Consejo de la Magistratura y el apoyo de otras instituciones, como el Colegio de Abogados o instancias de otros Órganos del Estado.



“Pido al Consejo de la Magistratura que tome la posibilidad en el marco de sus atribuciones constitucionales conformar un consejo de selección de jueces que nos garantice idoneidad, transparencia, meritocracia, conocimiento de parte de las personas que vayan a ser elegidas”, planteó en conferencia de prensa desde el nuevo Palacio.



Mencionó que, por ejemplo, para nombrar a los vocales de los tribunales departamentales de justicia se conforma una comisión en la que participa la Asamblea Legislativa, las Universidades y otros para elegir a las personas por sus méritos. Actualmente, mencionó, la selección de jueces parece una “repartija de cargos, de compadrerío o de amistad” de parte del Consejo de la Magistratura.



No está de acuerdo con una comisión especial



La autoridad, en la ocasión, dijo que no está de acuerdo con que se conforme una comisión especial en la Asamblea Legislativa para investigar este caso, por el temor aque se politice y se utilice al bebé Alexander para hacer campaña electoral.



“No me parece correcto que lo resuelvan los políticos. ¿Cómo confiar? ¿Quién va a hacer el examen médico de DNA?¿Quién va a hacer el análisis del comportamiento? Lo van a usar para la campaña electoral. Ese niño abusado no merece que sea objeto de escarnio político por los próximos tres meses”, declaró.



Pronunciamiento del Tribunal Departamental



En la ocasión, además, García Linera dijo que toca al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz pronunciarse sobre los nuevos y antiguos elementos que conforman el caso Alexander, toda vez que ahora hay un conjunto de información contradictoria respecto a éste.