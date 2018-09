Ex presidentes chilenos muestran optimismo por fallo de La Haya

Correo del Sur.- Los ex presidentes chilenos Ricardo Lagos y Eduardo Frei manifestaron hoy su optimismo ante el fallo que emitirá el 1 de octubre la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la demanda marítima de Bolivia.



"Creo que todo indica que no habrá sorpresas", dijo Lagos (2000-2006) en una declaración pública junto a Frei después de una reunión que ambos mantuvieron con el presidente Sebastián Piñera en el Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo.



"La situación de Chile es sólida y, en consecuencia, que se nos pida conversar no es sino ratificar lo que hemos hecho durante muchos años", afirmó el ex mandatario socialista.



Lagos explicó que durante los seis años de su mandato conversó con seis presidentes bolivianos distintos, pero "desgraciadamente no se pudo concretar buena parte de las tareas que teníamos".



El alto tribunal de Naciones Unidas emitirá el próximo lunes en su sede de La Haya (Países Bajos) la sentencia de la demanda que Bolivia presentó para obligar a Chile a negociar la restitución de la salida soberana al océano Pacífico que perdió en una guerra a fines del siglo XIX con su vecino.



"Esperemos con tranquilidad el fallo, estoy seguro que la posición del Gobierno de Chile ha sido una sola y esto va a ser ratificado, creo, el 1 de octubre", concluyó Lagos.



Eduardo Frei, que gobernó entre 1994 y 2000, aseguró que Chile "siempre ha estado dispuesto al diálogo" con Bolivia, tal y como hizo con otros países vecinos como Perú y Argentina con los que también ha tenido diferencias en algún momento.



"Lo que pedimos a estas alturas es una cosa muy simple: que el fallo se atenga a los tratados internacionales", manifestó el ex presidente, que consideró que en este caso hay dos tratados "fundamentales".



El primero es el que firmaron ambos países en 1904, después del final de la guerra en la que Bolivia perdió la salida al mar y que, según la posición chilena, fijó las fronteras y está plenamente vigente.



El otro tratado que mencionó Frei es el que suscribieron Chile y Perú en 1929 y que, según la defensa chilena, obliga a que cualquier cesión de territorio por el norte de Arica sea consultada al Gobierno peruano.



"Nosotros queremos que el tribunal de La Haya falle en derecho. Si falla en derecho, estamos tranquilos y por eso esperamos el fallo con tranquilidad", apuntó Frei, quien agregó que la soberanía territorial de Chile "está intacta".