Chile activa campaña para leer el fallo y dice que Bolivia pidió a la CIJ cesión territorial



25/09/2018 - 12:02:44

La Razón.- A seis días de que se conozca el fallo sobre la demanda marítima, el gobierno de Chile activó una campaña para que la población interprete la decisión que tomen los jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), argumentando que Bolivia planteó a ese tribunal que obligue a ese país a ceder su territorio para un acceso soberano al mar de los bolivianos, algo que sin embargo no consigna la demanda.



En criterio de La Moneda, Bolivia perderá si la CIJ no obliga a Chile a “ceder” su territorio para que Bolivia tenga un acceso soberano al océano Pacífico.



La campaña está contenida en un video que publicó este martes en su cuenta en Twitter la Cancillería de Chile, en el que plantea “¿Cómo saber quién ganó el juicio?”.



Explica que para ello hay que saber qué exige el país demandante y asegura que “Bolivia pidió que la Corte obligue a Chile a entregar su propio territorio para darle un acceso plenamente soberano al Océano Pacífico”.



Así, La Moneda concluye que “si el fallo no obliga a Chile a ceder territorio, el fallo será negativo para Bolivia”.



La campaña recibió una cadena de críticas por tergiversar el fondo de la demanda boliviana. "Esto no es verdad, Bolivia no demandó salida soberana al mar y menos que Chile le ceda territorio, Bolivia pide que se sienten a conversar sobre aquello, (esto en términos generales). Qué manera de dar información falsa en caso que al Haya falle a favor de Bolivia", escribió, por ejemplo, la usuaria @Silviarosasiqqe.



Otra preguntó "¿qué paralelos, espacio geográfico y extensión territorial pidió Bolivia en su demanda contra Chile que se le "entregue"?".



¿Qué pidió Bolivia a CIJ?



De acuerdo al Informe de la CIJ de 1 de agosto de 2016 a 31 de julio de 2017 que se publica en su página de internet, Bolivia “solicita al Tribunal que declare que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia para llegar a un acuerdo que otorgue a Bolivia un acceso totalmente soberano al Océano Pacífico”.



Además, hace hincapié en que “Chile ha incumplido dicha obligación” y que “Chile debe cumplir dicha obligación de buena fe, prontamente, formalmente”. En ninguna parte menciona que se pida una cesión territorial.



Esos aspectos fueron ratificados por el gobierno boliviano en reiteradas ocasiones. Pese a ello, la semana pasada, las cancillerías de ambos países cruzaron versiones en torno al fondo de la demanda.



Bolivia denunció que las autoridades chilenas promueven afirmaciones “distorsionadas”, “desfiguradas” y “provocativas”, luego de que Chile afirmara que su territorio “se encuentra resguardado y no será parte de negociación alguna”.



“En los últimos días se ha venido haciendo afirmaciones, distorsionando la esencia y el concepto de la demanda marítima boliviana, direccionando hacia el debate público respecto al Tratado de 1904 u otros elementos que no hacen parte de la esencia, no hacen parte de los elementos que el Estado Boliviano ha presentado en la demanda boliviana ante la Corte Internacional de Justicia”, dijo el canciller boliviano Diego Pary.



No obstante, Chile anunció que en diplomacia “nada” se descarta, aunque remarcó que existe un “límite” para el diálogo y ése es su integridad territorial y soberanía. Así, ratificó que no cederá territorio en ningún caso.