¿Y si acusáramos a EE.UU. por el 9/11?": Presidente iraní



25/09/2018 - 10:21:33

RT.- El presidente iraní, Hasán Rohaní, replicó este lunes a declaraciones de Nikki Haley, la embajadora de EE.UU. en la Organización de las Naciones Unidas, quien sugirió que el ataque que en Irán mató el sábado a 29 personas y dejó heridas a más de 60 fue resultado de las políticas de Teherán.



Haley estaba rechazando afirmaciones anteriores de Teherán de que los Estados Unidos o sus aliados del Golfo debían rendir cuentas por permitir el ataque. "Necesita mirar su propia base para descubrir de dónde viene eso", dijo Haley durante el "show" State of the Union, de CNN.



"Él puede culparnos de todo lo que quiera. Lo que tiene que hacer es mirarse al espejo", subrayó la diplomática.



El líder iraní, que estaba en Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas, sin nombrar a Haley directamente, respondió con un tweet y señaló que su comentario era "terrible". "¿Qué pensarían los estadounidenses si dijéramos algo así sobre los ataques terroristas del 11 de septiembre?" agregó.



Antes de partir hacia Nueva York, Rohaní culpó directamente a los Estados Unidos por facilitar el ataque al respaldar a los Estados del Golfo que, a su vez, brindan apoyo continuo a los grupos militantes que pretenden confrontar al gobierno iraní, según lo recogió The Middle East Eye.



Una vista general del atentado ocurrido en el desfile militar en Ahvaz (Irán), 22 de septiembre de 2018. Militares iraníes avisan a EE.UU. e Israel de una "devastadora" venganza tras la matanza del desfile



"Los Estados del Golfo Pérsico están proporcionando apoyo monetario, militar y político a estos grupos", señaló Rohaní, quien llamó a los EE.UU. "patrocinador" de "estos pequeños países mercenarios en la región", cuyo objetivo es "causar caos y malestar en nuestro país".



Las relaciones entre Washington y Teherán siguen siendo desalentadoras desde que Trump sacó en mayo a los Estados Unidos del acuerdo nuclear de Irán, lo que generó duras críticas incluso entre sus aliados y otros signatarios europeos de ese tratado.