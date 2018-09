Semillas de papaya y sus beneficios para bajar de peso



25/09/2018 - 10:10:36

El Diario NY.- El peso corporal es una variable que desarrolla un rol muy importante en la salud humana. Es un indicador que debe ser cuidado y muy bien atendido para no sufrir complicaciones innecesarias.



Un modo muy efectivo y placentero de bajar de peso es por medio de una dieta balanceada. Ella nos permitirá absorber todos los nutrientes necesarios para que nuestro cuerpo se desarrolle sanamente y con diversas fortalezas. Un factor importante de estas dietas son las frutas.



La diversidad de las frutas significa también diversidad de beneficios; cada una atiende un ámbito distinto de nuestras necesidades alimenticias de manera efectiva siempre y cuando el consumo sea adecuado. Estos recursos de la naturaleza son tanto beneficiosos como placenteros.



Para el fin que queremos atender, que es la disminución de nuestro peso, una de las alternativas que podemos emplear son las semillas de papaya. Si no estás al tanto de los efectos que ellas tienen en tu peso, no te preocupes, que aquí te los vamos a detallar.

Explicación



Las semillas de papaya contienen enzimas antiparasitarias que contribuyen a la eliminación natural de los parásitos.



Por otro lado, estas semillas producen una sustancia o savia que contiene un componente denominado acetogenina. Este componente hace que estas semillas sean muy efectivas en el tratamiento preventivo para el desarrollo de células cancerígenas.



Según Nutrición sin Más, una papaya está distribuida en cuanto a sus calorías de la siguiente manera: 92% de ellas son carbohidratos, 5% es proteína, y 3% son grasas. Sin embargo, la papaya, es 89% agua, por lo que los niveles de carbohidratos tienden a la baja.



Esta página nos indica también una distribución de los nutrientes que contiene la papaya que vamos a describir a continuación.



Vitamina C: 157% CDR (Cantidad diaria recomendada)

Vitamina A: 33% CDR

Ácido Fólico: 14% CDR

Potasio: 11% CDR

Fibra: 2,7 gramos

Proteína: 0,9 gramos

Calorías: 59,3



Las semillas de papaya son efectivas para la disminución del peso corporal. Puedes emplearla de dos formas para satisfacer este fin.



Mientras estés en ayunas, toma 12 de estas semillas como si fueran píldoras, y después bebé un té de cáscaras de toronja. Haz esto durante un lapso de 15 días, descansa otra quincena, y retoma el tratamiento por otros 15 días más.



Por las mañanas, agrega a un jugo de toronja de 15 a 20 semillas de papaya frescas que debes tragar sin masticar. Ellas favorecerán tu digestión y a la disminución de tu peso.



Además de estos beneficios relacionados con la pérdida de peso, la papaya puede brindarte otro tipo de ayudas como las siguientes:



Si sufres de insuficiencia renal, o si conoces a alguien que lo haga, recomienda las semillas de papaya. Masticar siete de estas semillas tres veces al día puede prevenir la aparición de problemas posteriores.



Estas semillas son también efectivas para matar huevecillos de parásitos intestinales. Si mueles dichas semillas y lo mezclas con agua para hervir, puedes limpiar tus intestinos. Con dos o tres veces al día es suficiente.



Las semillas de papaya puede ser grandes compañeras en nuestra misión de disminuir nuestro peso corporal. Sin embargo, el uso de ellas debería ser apoyado por la intervención de otros elementos.