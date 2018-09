Con los vehículos eléctricos CRE gana una palmera a la modernidad



25/09/2018 - 09:08:35

Santa Cruz.- El jurado de la Expocruz valoró la innovación tecnológica presentada por la Cooperativa en su stand con los vehículos que son 100% eléctricos y por buscar prestar un mejor servicio con la implementan de los medidores inteligentes. Las furgonetas eléctricas de la marca francesa Renault fueron la novedad para el público que se acerca a conocer la propuesta de utilizar energía limpia más amigable con el medio ambiente.



En la 43 versión de la Feria Internacional de Santa Cruz 2018, la Cooperativa Rural de Electrificación, CRE R.L. volvió a destacarse como uno de los expositores premiados por el jurado, que reconoció su propuesta ecológica de cuidar el medio ambiente utilizando energías limpias y le otorgó la Palmera Dorada en la categoría "Modernidad". La novedad que presenta CRE con un stand totalmente renovado que está abierto al público, sin necesidad de que tengan que hacer colas.



“Quisimos mostrar que se viene una nueva Santa Cruz de la mano de la innovación tecnológica. Una nueva realidad con el concepto de las ciudades inteligentes, donde circulan vehículos eléctricos con energía ecológica limpia; donde los domicilios están interconectados con líneas inteligentes y tienen medidores de luz domiciliarios que informan al usuario y a nosotros de todo lo que pasa con el servicio para que actuemos inmediatamente”, expresó Miguel Castedo, presidente del consejo de Administración de CRE.



El Ejecutivo explicó que la puesta en escena recrea el pasado y el futuro con una estación de servicio o surtidor para abastecerse de electricidad y otra convencional. "Hay dos furgonetas de la marca francesa Renault que funcionan con electricidad que han llamado mucho la atención del público que nos visita cada noche y además presentamos lo que se vienen en materia de servicios eléctricos domiciliarios con los medidores inteligentes que interactúan con el usuario al informarle de cortes y comunicarse directamente con la distribuidora si se interrumpe el servicio", sostuvo Castedo.



Las pantallas led y las gigantografías de la ciudad que muestran a una Santa Cruz cosmopolita completan la escena y el público puede apreciar lo que se viene con el acompañamiento de las azafatas y los técnicos de la Cooperativa. La curiosidad se da con la presencia de dos cambitas que están ofreciendo los helados artesanales que conocemos como "bolos". "La idea es mostrar que no le tememos al cambio tecnológico, pero conservamos nuestra esencia como cruceños", argumentó Castedo.



Por su parte, el gerente general de CRE, Mario Carmelo Paz, se mostró agradecido con el premio recibido y recordó que el año pasado también fueron galardonados. "Nos complace que el público cruceño aprecie lo que hacemos y que el jurado de la Expocruz haya premiado nuestra visión de darle a nuestra Santa Cruz lo mejor, respetando nuestra razón de ser", señaló.



En lo que respecta a la vehículos 100 por ciento eléctricos, Paz señaló que son de la marca francesa Renault, importadas por Imcruz y pertenecen al modelo Kangoo Z.E. "Es una furgoneta comercial que ofrece 60 CV, 180 km de autonomía y alcanza una velocidad de 130 km/h. Creemos que la tendencia mundial hacia el uso de estos vehículos es irreversible y nosotros por responsabilidad con nuestro pueblo no podíamos estar al margen”, argumentó.



Finalizada la Fexpo, las Kangoo Z.E. se incorporarán al trabajo de CRE, prestando servicio en la inspección de instalaciones y reclamos y una tercera unidad se incorporará en 2019.



Sus características



La furgoneta Kangoo Z.E. tiene dos versiones, las cuales poseen un motor eléctrico de 44 kW, fabricado en Francia. La tecnología de este vehículo ofrece muchas ventajas en la movilidad eléctrica a diario; cero ruidos, cero emisiones, pero 100% eficiente y agradable. Equipado con 1 batería que alcanza los 400V y se encuentra ubicada en la parte inferior del vehículo. No lleva caja de cambios, sino un puente de transferencia, que trasmite el giro desde el motor eléctrico hacia las ruedas, este puente de trasferencia opera con un mando selector P (parking), D (drive) y R (retro).



Se destaca en el ámbito comercial por su respeto con el medio ambiente, su gran capacidad de carga de 650 kg y una alta autonomía de viaje de hasta 180 km que puede variar según las condiciones de topografía, hábitos de manejo, tipo de carga y de tráfico, con tiempo de carga máxima de 6 a 9 horas. Esta novedosa y conveniente versión, tiene espacio para dos personas en la cabina delantera.