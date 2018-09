El Tigre tiene un calendario complicado



25/09/2018 - 08:00:46

El Diario.- The Strongest tiene un calendario complicado en las próximas fechas. Tres de los cuatro partidos que debe afrontar en un futuro inmediato son de visitante y ante rivales directos en la lucha por el título, razón por la que los resultados que obtenga en esos encuentros podrían marcar su futuro en el torneo Clausura de la División Profesional.



Los puntos que logre en esos compromisos podrían dejarlo muy bien posicionado, en caso de un triunfo, o con un panorama complicado, si la cosecha no es buena.



El domingo, en el Ramón Aguilera Costas, de Santa Cruz, tendrá su primera prueba de fuego, cuando visite a Blooming, desde las 19:30. Con 28 unidades en 12 lances jugados, los aurinegros tienen una ventaja de tres puntos sobre el segundo, Royal Pari, y de cuatro en relación al tercero, Wilstermann.



El resultado que obtenga el cuadro de Achumani ante los celestes podría confirmarlo como líder o permitir a sus escoltas acercarse.



El domingo 7 de octubre tendrá otra parada fuerte en el estadio Jesús Bermúdez, de Oruro, cuando se enfrente a San José, equipo que viene en ascenso y que pretenderá reducir la ventaja que el decano ha conseguido a su favor.



Luego del receso en el certamen local por la fecha FIFA, el campeonato se reanudará el sábado 20 de octubre, día en el que el Tigre recibirá a Guabirá en el Hernando Siles. Dependiendo de los resultados que obtenga ante Blooming y San José, el choque ante los azucareros podría servir para recuperar terreno o para ampliar la ventaja en relación a los equipos que lo siguen en la tabla de posiciones.



Cuatro días después, el miércoles 24 de octubre, se jugará una final adelantada. The Strongest visitará a Wilstermann en el estadio Félix Capriles. En ese partido podrían llegar a enfrentarse el primero con el segundo, por lo que el resultado será de suma importancia para ambos.



Si el Tigre logra salir bien parado de estos cuatro encuentros, tendrá un camino menos pedregoso en su afán de conseguir el título del Clausura, caso contrario, estará obligado a intentar revertir la historia una vez más.



FARÍAS RETOMA LA CONDUCCIÓN DEL EQUIPO MAÑANA



El director técnico de The Strongest, César Farías, retomará mañana la conducción del primer plantel, luego de haber participado en Londres de un evento organizado por la FIFA, donde entrenadores analizaron el Mundial de Rusia 2018.



El venezolano también participó de los premios The Best, que es organizado por FIFA y que distingue anualmente a los mejores jugadores, para luego emprender retorno a Bolivia.



Farías tendrá cuatro días para preparar al equipo, que el domingo visitará a Blooming en Santa Cruz, por la decimotercera fecha del torneo Clausura de la Liga.



Por la actividad que debió atender en Londres, el DT no condujo al decano en el triunfo ante Nacional.