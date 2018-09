La U pierde y se complica más



25/09/2018 - 07:59:24

Correo del Sur.- Universitario se aplazó ante un rival directo por zafar del descenso de categoría; no sólo perdió ante Guabirá, ayer en el Tahuichi, sino que jugó uno de sus peores partidos en lo que va del Torneo Clausura, lo que lo mantiene en el sótano de la tabla de posiciones.



El azucarero, en cambio, comienza a marcar un nuevo sendero, deja la zona del descenso indirecto y escala al octavo lugar de la tabla de posiciones del campeonato.



Los goles fueron anotados por los delanteros Daniel Febles (34’) y José Alfredo Castillo (59’), quienes pudieron ampliar la cuenta en las oportunidades que tuvieron delante de una defensa que hizo poco en el terreno de juego la tarde de ayer.



Los Diablos Rojos pasaron por encima a los estudiantiles de principio a fin. El cuadro de Montero, que ofició de local en el estadio Ramón Aguilera Costas, manejó a placer los hilos del partido.



Los azucareros tenían controlado el encuentro, pero la falta de gol desesperó al cuerpo técnico y al mismo plantel, hasta que el marcador se abrió con el tanto de palomita del venezolano Flebes.



En el complemento, viendo la fragilidad del visitante, el técnico Víctor Hugo Antelo apostó por reforzar la ofensiva con la inclusión de Miguel Ángel Ríos en la zona de ataque y de Marcelo Aguirre en el mediocampo. Ambos futbolistas causaron estragos en el rival y lo dejaron contra la pared.



Fue así que el “Pícaro” Castillo cerró la cuenta tras recibir un balón al borde del área y colocarlo esquineado, acción que Iván Brun no pudo controlar.



En el lado de la “U”, sólo destacó el arquero Brun, quien tuvo bastante trabajo, porque sus compañeros fueron superados y se encargó de evitar que el partido no acabe en goleada.



La “U” sigue en el fondo de la tabla del Clausura con sólo siete puntos y continúa comprometida en la zona del descenso directo de categoría con sólo 17 unidades en la tabla acumulada.