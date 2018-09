Mbappé recibió regalo de Pelé



25/09/2018 - 07:54:55

Página Siete.- Gracias por este magnífico regalo, Rey Pelé, escribió en Twitter e Instagram el joven delantero del Paris SG Kylian Mbappé, posando junto a una camiseta del Santos dedicada por el brasileño. “Sigue siempre humilde y continúa trabajando duro”, recomendó Pelé.



“En este equipo existe amor a la camiseta. No cobramos hace cinco meses, pero queremos al club”.

Darwin Peña, Real Potosí



25 goles en contra tiene Bolívar en 12 fechas, es la segunda valla más batida del campeonato Clausura.



Las crÍticas de pogba

El francés Paul Pogba lanzó una crítica directa contra la táctica defensiva del Manchester United, que empató con el Wolverhampton el sábado, estimando que los Diablos Rojos deben jugar “al ataque”. El United (7º), que empató a uno en Old Trafford ante un recién ascendido, está ya a ocho puntos del líder Liverpool. “Estamos en casa y debemos jugar mucho mejor que contra los Wolves. Estamos aquí para atacar”, sostuvo.





el enojo de messi

El malestar del Barcelona con el árbitro Gil Manzano era palpable al final del partido ante el Girona. La imagen que mejor simboliza esto fue la de Messi negando el saludo al árbitro extremeño y con cara de pocos amigos. Piqué en el descanso ya mostró su malestar con Gil Manzano y le abroncó en el túnel de vestuarios. Al término del partido, en el que volaron dos puntos del Camp Nou, Messi se acercó a Gil Manzano y cuando el extremeño le tendió la mano, Leo le negó el saludo y se fue al vestuario.



fútbol

Un hincha muere apaleado en la India

Dieciséis personas fueron detenidas tras la muerte de un aficionado al fútbol, apaleado con barras de hierro y planchas de madera por hinchas del equipo rival en Bandung (isla de Java), en el campeonato indonesio de fútbol.





real madrid

Millonaria oferta por De Jong

El diario holandés De Telegraaf publicó que el Real Madrid está dispuesto a desembolsar 80 millones de euros por Frenkie de Jong, centrocampista del Ajax que figura en la agenda del FC Barcelona para la próxima temporada.



Wilfredo Villegas Educador y periodista



El biotipo del jugador boliviano



En 1940, el Dr. William Sheldon estableció una división en tres categorías de los tipos de cuerpos humanos o biotipos, teniendo en cuenta su capacidad para acumular grasa y sintetizar músculo. Estas tres categorías son Ectomorfo, Mesomorfo y Endomorfo.



Ya en 2016, el entrenador de la Selección nacional, Ángel Guillermo Hoyos, aseguró que en Bolivia existía un evidente atraso en el trabajo de divisiones menores, esto en comparación de otras federaciones de Conmebol. Según el entrenador, se evidenció que uno de los principales problemas era el biotipo de los jugadores, el jugador boliviano se encuentra en desventaja con los rivales.



En estos días el ecuatoriano Sixto Vizuete, flamante entrenador de las divisiones inferiores, comentó que encontró mucha técnica y habilidad en los jugadores que ha observado, se refirió de forma positiva a la estatura de los jugadores bolivianos, pero que carecen de masa muscular.



Este “proceso” recién comienza, pero debo ser elocuente que el profesor Vizuete solo ha mostrado un excelente manejo de la retórica, esta figura literaria dominada por los griegos utilizaba el lenguaje solamente con una finalidad persuasiva y estética para comunicar una visión, ojalá sea el principio de éxitos para el fútbol en Bolivia y no quede nada más en otro proyecto trunco.



Frase del día: “Necesitamos competencia interna e internacional para jerarquizar al joven”. Sixto Vizuete, DT de selecciones inferiores de Bolivia.