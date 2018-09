En Aurora, el cotejo ante el Lila es de vida o muerte



25/09/2018 - 07:53:41

Opinión.- La victoria de Real Potosí ante Bolívar (4-2), el domingo, hizo que el elenco de Aurora ingresara a zona de descenso indirecto de categoría. Esto ha generado preocupación y presión en filas celestes, más aún para el partido de este domingo, que enfrentarán justamente al elenco Lila (15:00), en un partido considerado de “vida o muerte”.



El revés ante Destroyers, el sábado pasado y la victoria del elenco de la Villa Imperial han encendido las alarmas, aún más, en el Equipo del Pueblo, pues pasó al penúltimo lugar de la tabla acumulada (zona de descenso indirecto).



El cuadro valluno ocupa la casilla 13 del Clausura, con apenas siete unidades tras 12 fechas disputadas. En la general, Aurora está con 21 puntos (posición 13). Es por ello que cuerpo técnico y jugadores se pusieron como objetivo salir de esta situación ganado la siguiente fecha, que justamente será ante un rival directo, como Real Potosí, en Cochabamba.



La presión existe en Aurora porque el elenco Lila viene de dos victorias consecutivas (ante Oriente y Bolívar), por lo que esta semana se buscará mejorar los errores y afina la puntería, que son dos de los factores que le han estado pasando factura al elenco valluno.



“La verdad es que cuesta empezar la semana después de una derrota. Uno hace bien las cosas, estamos cometiendo distracciones y errores que en un equipo profesional no tiene que existir”, declaró el entrenador Marcos Ferrufino.



El estratega viene insistiendo, desde las primeras fechas, sobre la falta de concentración y definición en su equipo, pero considera que ya está “fuera de sus manos” que se sigan cometiendo errores en los partidos.



También toma en cuenta que desde que llegó no ha tenido el equipo completo, por diferentes lesiones. Sin embargo, sostiene que no es una excusa y que buscará en la gente joven la “posible solución” a la situación del equipo en el Clausura.



“Buscaremos la gente adecuada, seguramente con jóvenes. Real (Potosí) nos está poniendo en mala situación, esperemos que en estos dos partidos de local cambie la cosa”.



Sobre la zona de descenso, Charles da Silva, a quien le tocó vivir el descenso de 2014, sostiene que “hay que tomar la responsabilidad de hablar del tema, sino ocurrirá lo mismo de la última pérdida de categoría”.



“Nosotros no hablábamos de eso (descenso) en la actualidad, pero hoy es nuestra realidad. Tenemos que pensar en eso. Tuve la experiencia en 2014, pero en ese año no se hablaba de perder la categoría, decíamos que faltaba mucho, pero al final descendimos”.



Sostiene que existe mucha presión en el equipo, pero que eso cambiará en la medida en que el elenco consiga buenos resultados. “Ahora toca pensar en ganar y ganar el domingo”.



Para recibir a los Lilas, Aurora pidió prestado el Félix Capriles. Hoy recibirá la respuesta.