Wilstermann debe pagar los daños



25/09/2018 - 07:52:32

Los Tiempos.- El club Wilstermann será quien asuma el pago de la reparación de los daños que provocaron integrantes de Sport Boys en la puerta del camarín sur del estadio Félix Capriles.



El secretario general del club Wilstermann, Renán Quiroga, explicó que están esperando el informe oficial del Servicio Departamental de Deportes (Sedede) de Cochabamba con el detalle de los daños y monto que el club deberá pagar.



“Nos señalaron que nos harán llegar el informe de los daños que hubo en el camarín sur, en base a ello se hará un reclamo al club Sport Boys para que después ellos nos resarzan. Además, haremos llegar una nota a la federación”, señaló Quiroga.



Tras el partido Wilstermann ante Sport Boys, que ganó el Aviador por 1-0, el volante Luciano Ursino en el vestuario sur del estadio pateó y empujó la puerta con “bronca” por la derrota, y luego de un cruce de palabras con algunos aficionados presentes en la tribuna.



La puerta, que ahora es corrediza, estaba semiabierta cuando el jugador en cuestión ingresó. Acto seguido, comenzó a patearla y golpearla para desquitar su ira ante la pasiva mirada de sus compañeros.



Después, cuando los periodistas Gabriel Caero (del #1) y Mauricio Saavedra realizaban su trabajo, el DT César Vigevani se molestó y prohibió a sus jugadores emitir declaraciones a los medios presentes.



En su molestia y calentura tras la derrota, el estratega argentino dijo a voz en cuello “vayan a entrevistar al 9 de Wilstermann, al de amarillo” en alusión al juez Luis Yrusta.



Posteriormente, funcionarios del Sedede se apersonaron al camarín sur. El delegado del Toro warneño y el asistente técnico de Vigevani, Sebastián Núñez, intentaron impedir el ingreso de los medios de prensa para que no se registre en imágenes la puerta caída.



Incluso, Núñez fue más allá e indicó que “la prensa no debe estar acá, sino de la puerta hacia afuera”.



En un determinado momento, Vigevani se aproximó por la puerta del vestuario e irónicamente respondió a las preguntas de la prensa deportiva: “(la puerta) ya estaba así cuando llegamos”.



Luego, el técnico warneño intentó minimizar el hecho indicando que “los jugadores son chicos” justificando la violenta reacción de Ursino.



Vigevani lanzó una tibia disculpa y continuó arremetiendo contra el juez Yrusta.



Luego del incidente, desde el club Sport Boys subieron un video a las redes sociales donde se muestra la hora y el presunto estado de la puerta del camarín, empero sólo se ve una parte y no toda.



“El cuerpo técnico de Sport Boys espera que las expresiones mal comentadas se acaben, está todo solucionado. La puerta del vestuario del Capriles no está dañada, redes sociales de Cochabamba informaron mal la situación”, reza el comunicado.



Ayer el #1 constató que aunque Sport Boys intentó reparar la puerta, los daños son evidentes en la bisagra y la misma puerta.