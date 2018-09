Médico Jhiery Fernández: Buscan un culpable, no la verdad

El Diario.- El médico Jhiery Fernández, sobre quien pesa una dudosa sentencia condenatoria a 20 años de cárcel, momentos antes de asistir a su audiencia de cesación de su detención preventiva, pidió a los fiscales que “sean valientes y que admitan que se equivocaron”, así como a los operadores de justicia que busquen la verdad y “no un culpable”.



Una vez más de cara a la población, Fernández exteriorizó su inocencia y la penosa e injusta sentencia con la que se siente estigmatizado, pero con la firmeza de seguir luchando hasta lograr su libertad. “Va a llegar el momento en que tenga que decir qué injusticias han ocurrido, me han encerrado y me han juzgado entre cuatro paredes frente a tres verdugos”, relató.



En entrevista difundida por la televisora local ATB, el médico Fernández dijo que el sistema judicial lo agarró como “chivo expiatorio, como cabeza de turco” para mostrar a la colectividad que encontraron al culpable (…) “para decir aquí está, sacrifíquenlo, quémenlo a pesar de que yo gritaba que soy inocente y nadie me hacía caso”.



Acerca de las expresiones del médico, a la fecha injustamente sentenciado a 20 años de cárcel, EL DIARIO efectúa seguimiento al que luego se denominó como el caso “bebé Alexander”, desde noviembre del 2014. Este medio de comunicación ha publicado innumerables artículos, debidamente documentados, informando la existencia de pruebas enseñadas por la defensa legal de Fernández que establecen la inocencia de su defendido.



A pesar de la obstrucción que sufrió este medio en su tarea de investigar e informar la verdad de los hechos de manera objetiva, sostiene la vulneración de los derechos del galeno.



En marzo del 2015, se pone al descubierto la obstrucción al trabajo de este medio de comunicación y surgen dudas acerca de la investigación sobre el caso, cuando un juez dispuso la detención preventiva del periodista Carlos Ángel Quisbert Fernández, entonces periodista de esta casa editorial.