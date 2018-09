9 planes municipales para descontaminar el medio ambiente enfrentan dificultades



25/09/2018 - 07:39:16

Opinión.- El municipio de Cochabamba tiene nueve proyectos para descontaminar el medio ambiente, pero muchos no terminan de arrancar por falta de presupuesto y decisión de las instancias a las que competen hallar una solución a este grave problema.



El propio presidente de Bolivia, Evo Morales, hace un año calificó de "muy grave" el alto grado de contaminación de la ciudad de Cochabamba, según recientes estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



El Mandatario anunció que convocaría a los alcaldes del valle para debatir posibles soluciones a "corto plazo". La reunión no se desarrolló aún desde junio de 2017.



El director de Medio Ambiente de la Alcaldía de Cochabamba, Elvis Gutiérrez, señala que “hubo avances significativos en la lucha contra la contaminación, pero considera que Cochabamba es como una familia o institución. “Por más que tengas sueños bonitos, no podrás ejecutar, si no hay dinero en la casa. No solo con voluntad se consiguen las cosas, sino con recursos y contribución de los municipios, el Gobierno departamental y el nacional. Deben entender que el medio ambiente es una prioridad”.



PROYECTOS Gutiérrez asegura que se han hecho muchos esfuerzos y hay avances. “Existen proyectos, ahora lo que se necesita es ejecutarlos”.



Menciona que está listo el Plan Maestro de Forestación y Reforestación. “Ya tenemos incluso un libro de manejo de infraestructura urbana. Debemos inyectar oxígeno para que la contaminación disminuya”. La Alcaldía anuncia que la siguiente semana, la alcaldesa Karen Suárez iniciará la reforestación con un plan agresivo, identificando los micro y los macropulmones para delimitar dónde se colocarán los árboles, según lo que estipula el Plan Maestro de Reforestación. Existe presupuesto para 30.000 plantines.



Por otro lado, está a punto de concluir el centro de revisión técnica vehicular que se construye en el Parque Excombatientes.



“Hay 90 por ciento de avance en al centro de revisión técnica vehicular. Habrá un plan que la Dirección de Madre Tierra presentará en dos meses aproximadamente junto con la Policía y la Asociación de Mecánicos de Cochabamba (Asamco). Necesitamos empezar la inspección técnica real. Hasta ahora, lo que hace la Policía está bien, es un paso, pero se proyecta medir si el vehículo contamina o no”.



La proyección es construir varios centros de revisión, pero la Alcaldía afirma que solo cuenta con presupuesto para uno. “Será el centro de enseñanzas y educación con los de Asamco y la Policía para recomendar a la población que tienen que cuidar cada movilidad. El parque automotor es responsable de la contaminación en un 80 a 90 por ciento ”.



También se trabaja en el río Rocha. “Ya se hizo movimientos de tierra y se ha generado mayor visibilidad, paisajismo y, el agua corre sin generar olores. Se instalará cuatro plantas de tratamiento de agua para devolverle al río Rocha agua con calidad para riego”



Paralelamente, se ha trabajado con el relleno de K’ara K’ara señala Gutiérrez. “Estamos listos para lanzar la licitación para que al año, aproximadamente en junio o julio tengamos quién lo haga. Hay presupuesto. También, ya se ha licitado el cierre técnico. La celda número uno va a ser concluida este año con forestación y césped. La planta complementaria de líquidos funciona para hacer el tratamiento de los lixiviados”.



Otro tema es la protección a las áreas protegidas. “Ya pasamos el informe de Quenamari para evitar los asentamientos. También en el cerro San Pedro pensamos forestar para evitar avasallamientos en áreas protegidas”.



También se ha concluido el proyecto a diseño final tanto de la laguna Coña Coña como de la laguna Alayay.



La anterior semana semana, el Comité de Recuperación, Mejoramiento y Preservación de la Laguna Alalay (Crempla) aprobó el Plan de Emergencia y un presupuesto.



“Se aprobó siete proyectos que contemplan el diseño final. Se ejecutarán al año. Si bien el municipio no cuenta con todos los recursos, apelamos a que se cumpla lo que dice la Ley 1747, cuando en una de sus cláusulas establece responsabilidades de quiénes conforman el Crempla, las mismas instituciones que deberán preveer recursos”.



Se necesita un presupuesto aproximado de 200 millones de bolivianos.