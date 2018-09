Revelan relación sentimental entre la jueza Pacajes y el hombre que le grabó hablando del caso Alexander



25/09/2018 - 07:37:25

La Razón.- Verónica Juarez, la abogada que presentó a la jueza Patricia Pacajes y a Romel Cardozo, quien grabó el audio donde la profesional admite que condenó sin pruebas suficientes al médico Jhiery Fernández a 20 años de cárcel en el caso Alexander, aseguró este lunes que ambos mantenían una relación sentimental.



El 1 de mayo se llevó a cabo la reunión en el departamento de Cardozo, en la zona sur de la ciudad de La Paz, donde Pacajes fue grabada dando detalles sobre el caso Alexander.



Una de las primeras revelaciones que hizo Juárez fue que Cardozo no sabía que Pacajes asistiría ese día a su casa y que esa fue la primera vez que se vieron.



“Ahí fue donde yo les presenté. Cuando la doctora Pacajes llegó había otra doctora que le dijo, ‘usted es la jueza que vio el caso Alexander’, y ahí le dice ‘cuéntanos cómo pasó eso’ y ella empieza a relatar, y evidentemente dentro de eso nos sirvió wisky y eso era a las 3 de la tarde”, sostuvo Juárez, durante una conferencia de prensa.



Posteriormente, dijo que Pacajes y Cardozo se volvieron a ver. “Después de unas semanas ellos empezaron una relación sentimental y la doctora incluso me pregunta que si podía salir con él porque le gustaba (…) para el 27 de mayo, nuevamente Romel Cardozo nos lleva a la zona Sur para festejarnos el Día de la Madre, y él manejaba la movilidad de la doctora Pacajes, o sea que ya estaban teniendo algo serio”, contó.



En los meses de junio y julio, según Juárez, Pacajes y Cardozo comenzaron a tener problemas sentimentales.



El 17 de septiembre se conoció el audio donde la jueza admite haber condenado a Fernández por la violación del bebé Alexander sabiendo que éste era inocente, hecho por el cual fue suspendida de su cargo. El viernes 21, la profesional reconoció que es suya la voz que se escucha en el audio y un día después presentó una querella penal en contra de Cardozo, por asociación delictuosa, asegurando que fue drogada en su vivienda.



A su vez, Cardozo quien el sábado dio la cara y confesó haber grabado a Pacajes, aseguró que lo hizo porque no puede ser cómplice de las injusticias que pasan en el país. Afirmó además que no era la primera vez que Pacajes hablaba del caso Alexander de esa manera.