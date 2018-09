Excesos en Santa Cruz: Policía vulnera libertades constitucionales



25/09/2018 - 07:28:31

El Diario.- “No puede estar aquí ¡Salga!, fue la orden imperativa de un oficial de la Policía a una ciudadana cruceña, a quien, así como a muchas personas, les obligaron a salir de dicho lugar donde se realizaron los actos oficiales por el aniversario cruceño. Sin dar mayores explicaciones, varios servidores públicos de seguridad impidieron el ingreso de la población al lugar, en una nueva vulneración a las libertades constitucionales, hecho calificado por el público como una “actitud dictatorial”.



Sin embargo, el intento de la Policía de alejar y acallar a la población fue en vano, ya que más allá, muy cerca del vicepresidente Álvaro García y de otras autoridades regionales retumbó fuerte: “¡Bolivia dijo No!” y “¡Santa Cruz se respeta…!”.



ACTITUD DICTATORIAL



Una de las autoridades que sufrió las restricciones de acceso a los actos por los 208 años de fundación de la ciudad de Santa Cruz fue el senador de Potosí de Unidad Demócrata (UD) Edwin Rodríguez, quien tuvo dificultades para poder ingresar a la plaza 24 de Septiembre, tomando en cuenta que era parte de la Comitiva que hizo la entrega de la ofrenda floral.



“Aquí hay un exceso de la policía que solamente tiene instrucciones de reprimir, no dicen de dónde viene la instrucción, sólo son instrucciones, dicen, pero no tienen la idea de saber a quiénes deben restringir (…), no respetan rangos, ni investiduras y lo hacen con rigor, como parte de la actitud dictatorial del Gobierno”, dijo Rodríguez.



Pero no fue sólo ayer la actitud de los funcionarios públicos, que están llamados a garantizar la seguridad de la población, ya que desde que la movilización por el 21F se activó en todo el país los policías han procedido a reprimir, cualquier acto que suponen que es contrario al Gobierno, coartando así la libertad de expresión y los derechos constitucionales de los ciudadanos.



Santa Cruz se suma a los hechos ocurridos en la plaza Murillo de la ciudad de La Paz, en Potosí, el 6 de agosto pasado o en la ciudad de Cochabamba donde hubo violencia entre antagonistas, que la policía no impidió.



“La policía está cometiendo muchos abusos, atenido a que hay un gobierno que la protege, que no sanciona absolutamente exceso policial alguno, ni administrativo. Cada día la policía se está tornando más peligrosa y belicosa contra la población y esto obviamente no es de un ambiente democrático”, manifestó Rodríguez.



TODOS AFECTADOS



En ese mismo sentido, la senadora María Lourdes Landivar, de UD, señaló que fueron muy exageradas las restricciones contra la población en este aniversario departamental, porque no dejaron ingresar a familias con niños, a miembros del cuerpo diplomático inclusive, especificó.



“Fue terrible llegar a la plaza 24 de Septiembre y ver un cerco policial que no permitía a nadie acceder a la misma, todos los años el cruceño acude a su plaza para cantar el himno y participar del ‘Tedeum’, pero esta vez se prohibió inclusive el ingreso a personas mayores y familias que asistieron con sus niños”, denunció Landívar.



Asimismo, expresó su extrañeza la senadora Landívar, que en este aniversario se haya tenido que desplazar tanta seguridad, tomando en cuenta que no es la primera vez que llega a la ciudad el Vicepresidente en calidad de Presidente en ejercicio; sin embargo, atribuye esta actitud a que existe miedo en el Movimiento al Socialismo (MAS), puntualizó.



PLATAFORMAS



Los colectivos ciudadanos expresados en plataformas del 21F expresaron también su molestia, ante la seguridad desplazada por el Gobierno y dijeron que ni en las dictaduras de Banzer o García Meza había tanta restricción en las libertades de transitar de la gente.



“Ni en la época de Banzer o García Mesa prohibieron el ingreso del pueblo a su plaza principal, como es nuestra Plaza 24 de septiembre; se han apropiado de todo por no querer escuchar lo que dice el pueblo, que no queremos ya más al gobierno de Evo Morales”, aseguró Cristhian Tejada.



El grito de los ciudadanos cruceños con su “¡Bolivia dijo No!” fue tan rotundo que el saludo del vicepresidente Álvaro García no se escuchó y menos la respuesta del Colegio Militar de Aviación: “Patria o muerte. Venceremos”, porque el grito de “¡Bolivia dijo No!”, tuvo mayor realce.



COMITÉ CÍVICO



En tanto, la Directiva del Comité Pro Santa Cruz, encabezada por el señor Fernando Cuellar, sólo estuvo para apoyar el grito de los ciudadanos y las plataformas y colectivos del 21F, para reiterarle al vicepresidente Álvaro García que se respete el voto ciudadano y la Constitución Política del Estado, y luego se retiró en repudio a la presencia del dignatario, según informe de la agencia de noticias Erbol.



“No vamos a participar, sólo hemos venido a solidarizarnos con esos gritos que rechazan al Gobierno abusivo y déspota, que busca perpetuarse en el poder”, manifestó Fernando Cuéllar, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz.



ALCALDE ASEDIADIO



Una vez concluidos los actos del aniversario cruceño, el alcalde Percy Fernández, junto con el gobernador Rubén Costas salieron de la Catedral y fuera de ella los ciudadanos empezaron a denunciar la alianza del alcalde con el MAS y la corrupción en el Gobierno Municipal.



Fueron asediados con el grito de ‘Bolivia dijo No’, y el equipo de seguridad tuvo que buscar una salida hacia la movilidad que debía abordar el alcalde Fernández, quien por su avanzada edad no tiene un desplazamiento ágil.



Hubo gritos como “Sosa masista y vendida”, insultos dirigidos al alcalde como “decrepito” y reiteradas veces arengaron “Bolivia dijo No”, mientras otros buscaban al gobernador gritando “Rubén”. La gresca y trifulca fue tal que se agarraron a puñetes entre gendarmes municipales y ciudadanos.