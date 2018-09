BID anuncia crédito por $us 600 MM para Bolivia

25/09/2018 - 07:15:44

Página Siete.- El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, anunció ayer que se aprobará en los próximos días un crédito de más de 600 millones de dólares a favor de Bolivia para el impulso de proyectos de infraestructura y energía.



“Comentamos que tenemos un conjunto de créditos que está llevando adelante el directorio estos días. El banco está aprobando un poco más de 600 millones de dólares este año, en áreas que son fundamentales para Bolivia y para los bolivianos, como infraestructura, temas de energía y otros”, indicó el representante del BID tras reunirse con el presidente Evo Morales en Nueva York.



El ejecutivo destacó los alcances económicos que tiene el país e indicó que el BID “sigue muy comprometido con Bolivia”.



Además, recordó que en el pasado el Estado boliviano recibía de esta entidad “créditos subsidiados”, situación que cambió en la actualidad y prueba de ello es que se constituyó en uno de los pocos países de la región con buen crecimiento económico.



“El hecho de que en Bolivia haya un ingreso per cápita promedio, le permite tomar más créditos con el Banco, pero sin tantas subvenciones, y eso no es mala noticia”, agregó.



Otros encuentros



Antes del encuentro con el representante del BID, Morales se reunió con el presidente de Irán, Hassan Rouhani, y con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.



La agenda del Primer Mandatario boliviano continuará con el encuentro con la presidenta de la Asamblea 73 de NNUU, María Fernanda Espinoza (canciller de Ecuador). Ayer también se reunió con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.