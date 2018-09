Costas y empresarios apuntan a irradiar el modelo cruceño al país



25/09/2018 - 07:12:26

El Deber.- En sintonía con el sector privado, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, destacó el desarrollo económico y productivo alcanzado por la región, y apuntó a que este modelo debe irradiarse a escala nacional para solucionar problemas estructurales como la reducción de la pobreza o el acceso a mejor educación y salud.



Así lo afirmó en el acto por los 208 años del grito libertario de la región, en Expocruz 2018, en el que también participaron representantes de sectores productivos y la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa.



En su discurso de media hora, Costas hizo un repaso sobre la historia cruceña moderna. Recordó que las primeras iniciativas llegaron a través de la sociedad y el sector privado que crearon instituciones, como las cooperativas, que impulsaron el acceso a servicios básicos.



También lanzó duras críticas al Gobierno central, que, según él, sofoca a las gobernaciones, y se refirió a la “competición multinivel”, que en vez de cooperar para consolidar obras, las ejecuta por separado. “Creo que algún día habrá que estudiar hasta qué punto la acción de los gobiernos de segundo nivel provoca una mayor actuación política de los gobiernos centrales”, dijo.



Las cifras económicas las dio el presidente de Fexpocruz y de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Freddy Suárez, que enfatizó a base de cifras oficiales que Santa Cruz aporta con el 28% al Producto Interno Bruto (PIB), genera el 41% de las recaudaciones tributarias, el 26% de los empleos directos y aporta en igual proporción a las exportaciones del país.



Deslizó otros datos de similar relevancia, que la región produce un 73% de los alimentos y que el 29% del sector empresarial del país se asienta en Santa Cruz.



Al cabo de este repaso, Suárez hizo un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a continuar trabajando por la región, que demanda mayor celeridad en su modernización y ordenamiento.



Para lograr este propósito, Suárez expuso temas de larga data y aún no resueltos que desde su perspectiva condicionan el crecimiento de la economía productiva cruceña y nacional.



El líder de Fexpocruz dijo que se requiere libertad plena para desarrollar las distintas iniciativas empresariales, seguridad jurídica para garantizar las actividades económicas, acceso a tecnología sin restricciones, infraestructura de transporte adecuada y facilitación de trámites en cuanto a tiempo y cantidad de procedimientos para que los emprendimientos se multipliquen.



“Seguir con algunas restricciones es postergar nuestro desarrollo. Por tanto, el éxito dependerá de cuán rápido actuemos en levantar los obstáculos, para que obtengamos resultados positivos”, sostuvo.



Política y 21-F



El contexto político no estuvo ausente de los discursos. En el caso del gobernador, refirió que no se encuentra en campaña de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2019, aunque tampoco descartó esa posibilidad.



La presidenta del Concejo Municipal de Santa, Angélica Sosa, declaró que la municipalidad trabaja en normativas para acelerar la construcción de puentes con “una visión de obras de arte” y que, en alianza con el sector del transporte público urbano, se implementará un sistema para ordenar el tráfico en la ciudad.



No dejó pasar la oportunidad de repudiar “los actos vandálicos” del que fueron objeto, junto con el alcalde Percy Fernández, en el tedeum y aclaró que no ordenaron la restricción de ingreso a la plaza 24 de Septiembre.



De esta manera, autoridades y empresarios hicieron un balance de los logros y desafíos que encara la región.