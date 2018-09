La empresa José Cartellone habría entrado en quiebra



25/09/2018 - 07:11:14

Correo del Sur.- La empresa José Cartellone, que tiene deudas millonarias con ex trabajadores y subcontratistas, se habría declarado en quiebra y sus cuentas y maquinaria siguen incautadas por Impuestos Nacionales. La Brigada de Asambleístas de Chuquisaca desconoce su situación financiera y espera que hasta el 10 de octubre retome las obras en el túnel Incahuasi y el tramo II de la ruta Muyupampa-Ipati. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) regional Chuquisaca guarda silencio, pese al bloqueo de los afectados.



“En reuniones que hemos tenido en La Paz, ellos han dicho que no soportan más, no van a poder, se han declarado en quiebra, prácticamente. La empresa no va más y no va a concluir la obra. Impuestos ha embargado todas las cuentas de la empresa, ha confiscado la maquinaria, hasta una pala y azadón están confiscados”, manifestó el diputado Basilio Velásquez, representante de la región del Chaco Chuquisaqueño, en declaraciones a una emisora local.



El motivo de la quiebra de José Cartellone, según Velásquez, es a consecuencia de la crisis económica que sufre la república Argentina, de donde proviene la empresa constructora.



“Totalmente la crisis ha afectado; de sus 18.000 empresas que tiene Argentina 9.000 ya han salido quebradas totalmente, una de ellas la Cartellone, y fruto de ello en las cuatro obras que tiene en Bolivia, las cuatro están paralizadas desde mayo, igual por no pagar salarios y beneficios”, agregó.



Ante tal situación y para no perjudicar la ejecución de las dos obras en Chuquisaca, se habría planteado la alternativa de que José Cartellone continúe figurando como contratista y que otra empresa subcontrada concluya ambos proyectos.



El presidente de la Brigada de Asambleístas de Chuquisaca, Elmar Callejas, indicó que desconoce sobre la quiebra de la empresa, y que el embargo de cuentas y maquinaria data de hace mucho tiempo. A pesar de ello, espera que Cartellone solucione su conflicto económico y retome las obras hasta el 10 de octubre.



“Tienen que continuar porque mientras no se rescinda el contrato tienen todavía pendiente con el Estado un convenio, un contrato”, señaló Callejas.



Entretanto, los ex trabajadores retomaron ayer los bloqueos en la carretera Diagonal Jaime Mendoza, muy cerca de la población de Muyupampa, exigiendo a la empresa José Cartellone la cancelación de sueldos y beneficios sociales.



Del mismo modo, los subcontratistas se movilizan para intentar cobrar las deudas que tiene la empresa por servicios prestados, en algunos casos, desde la gestión pasada.



“A los subcontratistas nos comunicaron que harían el depósito hasta hoy (lunes) o mañana (martes)”, comentó Giorgia Reina, que proveyó el servicio de transporte, al indicar que en el caso de los trabajadores habrían sido divididos en grupos para una conciliación entre la empresa y el Ministerio de Trabajo para sacar los montos de liquidación, aunque ello no se efectivizó.