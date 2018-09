Ende se compromete a pagar el interconectado de Bermejo



25/09/2018 - 06:55:00

El País.- La Empresa Nacional de Electricidad (Ende) invertirá 176 millones de bolivianos en el Sistema de Interconectado Nacional (SIN) y posibilitará la exportación de energía eléctrica al norte de Argentina, así también como a Potosí y a Chuquisaca.



Una de las necesidades de mayor urgencia para el municipio de Bermejo es satisfacer la demanda de energía eléctrica de manera eficiente y minimizar la cantidad de cortes. La inversión que realizó en electrificación la Subgobernación hasta la fecha llega a 80 millones de bolivianos desde la anterior gestión, o al menos eso aseguró la máxima autoridad de esta instancia, Never Vega.



“Hemos invertido en el cambio total de los transformadores, tanto en la parte urbana como en la parte rural. Hemos hecho la construcción de la subestación, hemos hecho la interconexión al ingenio azucarero de Bermejo, hemos comprado repuestos a los diferentes grupos generadores y hemos comprado un grupo generador de dos megas”, enumeró Vega. Además de señalar que en el presupuesto del 2015 se incorporaron 30 millones de bolivianos dirigidos a la interconexión energética con un costo de 178 millones de bolivianos con contrato en mano que no se llegaron a ejecutar.



Lo que se logró concretar fue el estudio del proyecto que fue entregado por Ende el 2016 con un costo de 1.727.000 bolivianos que fue la base para que en la actual gestión se realicen los trámites ante el Ministerio de Energía y la empresa de electricidad. “Ahí fue donde gastamos 80 millones de bolivianos”, dijo.



Vega puntualizó que desde el 2011 la Gobernación, y en su tiempo la Prefectura, no hizo una inversión mayor a los seis millones de bolivianos para energía en Bermejo. La directiva de Servicios Eléctricos de Tarija (SETAR), con Alfredo Becerra como gerente general, se reunirá con Vega para que la empresa sea la encargada del cobro de peaje en el SIN solventado por Ende después de realizar el estudio tarifario.



“Es un hecho. Hemos estado en la reunión con las autoridades de energía y Ende y hemos transmitido esto en Bermejo, con la presencia del Gerente General de SETAR (Alfredo Becerra) y la presencia del secretario de Energía e Hidrocarburos de la Gobernación (Freddy Castrillo). Queremos que se hagan bien las cosas desde Tarija para llevar el tendido de esta alta tensión con una longitud aproximada de 170 kilómetros”, declaró.



Diputada se reunirá con Viceministro de Energía



La diputada de Bermejo, Nelly Lenz Roso, informó que hoy se reunirá con el viceministro de Energía, José Bismar Canelas Revollo, para determinar los últimos acuerdos de la inversión que realizará la Empresa Nacional de Electricidad (Ende) al Sistema de Interconectado Nacional (SIN).



En una primera instancia se discutió sobre las competencias. De manera oficial la Gobernación debería ser la responsable del interconectado de los subsistemas, como es el caso de Bermejo, pero el gobernador, Adrián Oliva, y los demás funcionarios que lo acompañaron en varias reuniones establecieron que en este momento no cuentan con la capacidad económica para realizar esta inversión.



En este sentido, las instituciones y organizaciones del municipio se movilizaron y buscaron fuentes financieras en el Gobierno Nacional a través del ministro de Energía, Rafael Alarcón, quien aceptó esta solicitud pero los Servicios Eléctricos de Tarija (SETAR) deberán realizar una serie de trámites administrativos para realizar esta acción.