Crece el turismo en Bolivia pero aún carece de una oferta definida



25/09/2018 - 06:53:47

El Día.- Según el registro de llegada de visitantes extranjeros al país, el 2017 tuvo un incremento del 18% comparado con el 2016 que había crecido un 8%. Según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en la última década Bolivia ha tenido un crecimiento paulatino llegando a incrementar el 114% de turistas entre 2008 al 2017. Sin embargo, entendidos del tema, señalan que la capacitación de la gente, oferta turística, conectividad aérea, vías de comunicación, entre otros, son algunas de las carencias por la que atraviesa el turismo nacional para, por lo menos, estar al nivel de los países de la región.



Hay que recordar que el próximo 27 de septiembre se celebra el Día Internacional del Turismo, en Santa Cruz también hay actividades (ver vinculada).



Por otro lado, La Paz, Santa Cruz, Copacabana, Cochabamba y Uyuni son los cinco lugares turísticos más visitados de una larga lista, según las estadísticas proporcionadas por el INE.



Hay falta de oferta definida y promoción. Ernesto Rossell, ex viceministro de Turismo, señaló varios temas que tienen que configurarse para tener un turismo integral y sustentable. Temas que tienen que ver con la infraestructura, capacitación a las personas y una oferta definida.



"¿Cuál es la oferta que promociona Bolivia?, ¿Cómo se distingue el país de otras ofertas? Perú por casi 50 años solo promocionó Machu Picchu y se convirtió experto en Machu Picchu. Eso le permitió aprender cómo se trata al turista y a partir de ahí, ahora Perú es gastronomía, playa y ciudad", sostuvo Rossell al explicar que todo eso es una inversión de tiempo en la oferta y Bolivia tiene una linda oferta natural y especialmente cultural pero nunca se ha explotado, además que la comida boliviana es tan deliciosa como la peruana, pero para eso se necesita definir una buena oferta del país y promocionarla.



Capacitaciones a los ciudadanos. El ex viceministro de Turismo también citó que en un país que tiene características turísticas se tendría que profesionalizar y capacitar a la gente que vive en los lugares turísticos, primeramente en tema de amabilidad, cordialidad, buen trato y buena práctica para que cuando llegue el turista, el trato atraiga a otros turistas y no que por el maltrato haga que se escapen. "Cuando alguien llega a un lugar en cualquier parte del mundo normalmente lo tratan bien. Esa es la primera impresión, y aunque quizás en su paseo turístico no le haya ido tan bien (sea por el clima u otros), el buen trato puede hacer que cambie de opinión y salvar un mal día.



Por su parte, Verónica Domínguez Méndez, coordinadora del Programa de Promoción Turística de la Gobernación cruceña, mencionó la desorganización en la promoción de los lugares atractivos con lo que cuenta Bolivia, pero sobre todo, resaltó una debilidad en la falta de conocimiento de los propios bolivianos respecto a la riqueza que tienen.



"Muchas veces llegan turistas europeos o de Estados Unidos con mucho conocimiento del turismo boliviano por sus investigaciones en internet u otros, pero una vez llegan al lugar notan esa desorganización y sobre todo, falta de conocimiento y valor por parte de los mismos pobladores que viven en los lugares turísticos", dijo.



Esta carencia de los bolivianos es que no conocen ni sus propios lugares turísticos y el extranjero valora y conoce más de la riqueza invaluable de los bolivianos en cuanto a la cultura, arqueología, arquitectura, gastronomía y religión.



Falta de conexiones. Marisol Echalar, presidente de la Asociación Boliviana de Agencias de Viaje y Turismo (ABAVYT) y directora ejecutiva de Terramar Bolivia Travel, manifestó que Bolivia está avanzando, "de repente no con la misma intensidad de los países vecinos, sin embargo, el Viceministerio de Turismo ya ha enfocado más el tema de trabajar con lo institucional y los privados", pero lo que hace falta al turismo boliviano son vías de comunicación expeditas, aeropuertos en buenas condiciones.



De tal modo, Rossell también coincide con el tema de la falta de conectividad, debido a que el país necesita que BoA y alguna otra línea tengan más vuelos internacionales. "La interconexión con otras líneas nos perjudican mucho porque si tenemos que intermediar con TACA, American Airlines y otras líneas aéreas internacionales es complicado porque estas líneas hacen todo lo posible para que el turista se quede en su país".



Tres aspectos para modificar carencias. En la misma línea, Carlos Hugo Molina, director del Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (Cepad), citó tres factores para cambiar y mejorar el turismo. La primera, que a Bolivia le hace falta coordinación entre los cuatro niveles territoriales; Segundo, falta que haya un responsable administrador del territorio, es decir que asuma la responsabilidad de que se cumpla las condiciones internacionales vinculada a seguridad, a servicios básicos y garantía de oferta turística; y tercero, que exista una propuesta integral lo suficientemente inteligente como para competir con países que nos llevan ventajas en años y experiencia de turismo.



"Con esas tres cosas es posible que se logre modificar algunas carencias. Los 340 gobiernos locales del territorio, asumen el turismo como un valor positivo para desarrollar y creen que desde el punto de vista de capacidad, desarrollo y economía es una opción", puntualizó el director.



Cuevo será lanzado como nuevo destino turístico



En este 27 de septiembre, la Gobernación de Santa Cruz lanzará nuevos destinos turísticos para ofrecer más opciones a los visitantes. Entre ellos, tenemos al municipio de Cuevo que casualmente está de aniversario ese día. Es el municipio que ha trabajado bastante en su cultura, en sus tradiciones y conservar su gastronomía, además resalta por haber elaborado el queso más largo del mundo; por su historia del apogeo y su colaboración durante la guerra del Chaco, además de sus tres caídas de agua natural.



Este municipio está a siete horas de Santa Cruz de la Sierra. En 5 horas hasta Camiri y 2 horas a Cuevo.



"Bolivia tiene una linda oferta natural y especialmente cultural, pero nunca hemos explotado nuestra gastronomía. Para esto necesitamos definir una buena oferta del país y promocionarla".