Niegan libertad de Fernández por la falta de un documento



25/09/2018 - 06:44:43

Página Siete.- El Tribunal Décimo de Sentencia negó esta madrugada la cesación a la detención preventiva que pidió el médico Jhiery Fernández para continuar su proceso en libertad. Los jueces advirtieron que la defensa no presentó el documento de actualización de los antecedentes del acusado, por lo que deberá seguir preso en la cárcel de San Pedro.



El llanto de desesperación del médico que conmovió a su abogada, mientras esperaban el fallo, fue el preludio de lo que iba a pasar minutos después. Además del documento, los jueces aseguraron que Fernández sigue siendo un peligro para la sociedad y que puede obstaculizar el proceso.



El médico y sus padres recibieron la resolución con ira. Minutos después de leerse el fallo, los policías llevaron al médico directo al ascensor hasta el garaje y de ahí a la patrulla policial rumbo al penal sin que pueda dar declaración alguna.



Afuera, el llanto era ensordecedor. La hermana del médico se desvaneció en plena calle, sus familiares pedían agua. Tías y otros familiares y amigos pedían a gritos que se lo libere. “¡Libertad para Jhiery!”.



Roberto Mérida y Gladys Guerrero, los jueces que condenaron al médico en marzo de este año, fueron los mismos que hoy le negaron la libertad.



La audiencia duró casi 12 horas, comenzó a las 14:30, pero hasta las 16:00 la Fiscalía se ocupó de pedir que sea reservada. La fiscal Susana Boyán hizo esa solicitud la cual le fue concendida, por lo que fueron retirados los colaboradores de la defensa de Fernández, Luis Larrea, del Colegio Médico; y el representante de la Unidad de Transparencia del Tribunal Supremo de Justicia Marcial Guzman.



A las 2:20, la madre de Fernández salió el juzgado llorando. “¡Todos saben que mi hijo es inocente, qué cosa más quieren, mi hijo seguirá en la cárcel, a dónde más puedo quejarme, qué sacan acusando a un joven inocente. Dónde voy ahora, señor Presidente!”, exclamó.



Félix Fernández, el padre del acusado, dijo que sólo se perdió una batalla más, vamos a seguir, no vamos a bajar la guardia y vamos a recurrir a todas las instancias que quedan”, manifestó.



Antes de dar el fallo, los jueces llamaron la atención a la defensa del médico de no haber presentado el documento de la actualización del Registro Judicial de Antecedentes (REJAP) en el que se indicaría que el acusado no tiene ninguno. Pero como no se lo presentó en la audiencia, éste fue elemento suficiente para rechazar la cesación de la detención.



La abogada de Fernández, Suleika Lanza, informó que se apeló la resolución del tribunal, por lo que esta instancia tiene 24 horas para pasar el caso a una sala penal. “Estamos desconcertados, (…) estamos preparando la demanda internacional para que se hagan conocer la vulneración de derechos y falta de garantías”, afirmó.



En la audiencia los primeros en exponer fueron los abogados del médico. Cristian Alanes explicó que después de terminar el juicio y llegar a la sentencia ya no existen riesgos procesales como alterar pruebas y mucho menos influir en testigos.



Luego presentó ante los jueces el audio que grabó Romel Cardozo en el que la presidenta de ese tribunal, la jueza Patricia Pacajes, asegura que no hubo violación al bebé Alexander y que Fernández es inocente.



Según Alanes, los jueces escucharon “partes pertinentes” de la grabación, aunque explicó que el audio no fue presentado para desvirtuar ningún riesgo procesal, sólo lo presentaron para “graficar” las irregularidades.



Al respecto, los jueces concluyeron que lo que dijo la jueza fue un comentario personal, por lo que no tiene valor alguno para cualquier decisión final.



La Fiscalía se encargó de desvirtuar la argumentación de la defensa. Boyán sostuvo que si el acusado era liberado podría “influenciar” en los peritos. Asimismo, dijo que el médico influenció en los periodistas y que ella misma podía pedir que algunos sean detenidos porque dieron “verdades a medias”.



Pero no sólo la Fiscalía arremetió contra Fernández. Los representantes de la Gobernación también se opusieron a la cesación de la detención preventiva. “Se mofaron de las notas de felicitación y agradecimiento que Fernández recibió de los internos (del penal de San Pedro). ‘Qué bien que sea médico’, le dijeron”, contó una fuente que ingresó a la audiencia.



Los representantes del Ministerio de Justicia no participaron en la audiencia, pese a que la pasada semana el ministro Héctor Arce dijo que la sentencia judicial carecía de fundamento.



Hasta el cierre de esta edición, tanto los fiscales del caso como los jueces seguían en el juzgado a puerta cerrada, sin dar ningún tipo de información. Los policías desalojaron a los periodistas a la fuerza.



El paso siguiente es apelar la sentencia de 20 años y en eso trabajará la defensa.



Enfermera Coro hizo vigilia en el juzgado



La enfermera Isabel Coro, que fue imputada por la Fiscalía por el delito de encubrimiento en la supuesta violación al bebé Alexander llegó ayer a la calle Bolívar para acompañar a los familiares y amigos de Jhiery Fernández y hacer vigilia en la audiencia.



La mujer estuvo ocho meses con detención domiciliaria sin derecho a trabajar. “Quería trabajar para sostener a mi familia, mi madre que tenía 97 años ha sufrido mucho, esta situación afectó a mi salud, a la economía de mi familia”, contó.



Ayer llegó hasta la puerta del juzgado donde la defensa de Fernández argumentaba las razones para que el médico continúe el proceso en libertad. Coro estuvo ahí junto con personal médico para apoyar a la familia del detenido.



“Sólo espero que se dé libertad a un inocente, porque aquí he aprendido que no hay justicia, que todo se llena de mentiras”, afirmó.



El año 2015 Coro fue sobreseída del proceso penal porque no se encontraron pruebas de su supuesta complicidad en el delito. A partir de esa fecha pudo volver a trabajar. “Quiero agradecer a los colegios de enfermeras que me han ayudado desde siempre”, enfatizó.



La enfermera acompañó a los familiares del médico durante la tarde. En medio de la vigilia cayó una lluvia menuda, pero ella al igual que toda la gente no se movió del lugar mientras la audiencia se alargaba por más tiempo.