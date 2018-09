Bolivia pierde casi $us 500 millones anuales por los precios bajos de gas y electricidad

25/09/2018 - 06:42:47

Los Tiempos.- Hace dos semanas, el presidente Evo Morales indicó que existe la necesidad de “subir el costo de la energía eléctrica y gas domiciliario” para evitar daños a la economía nacional con las “exageradas subvenciones”. Y, aunque después se retractó, tres analistas económicos consultados por este medio, Gabriel Espinoza, Alberto Bonadona y Henry Oporto, consideran que estas subvenciones absorben cantidades muy importantes de recursos fiscales y que, por tanto, no es descabellado pensar en eliminar esta política. Eso, según advierten, debe hacerse de forma gradual y planificada, es decir, con estrategias para no afectar a los sectores más vulnerables.



Bolivia tiene el gas natural domiciliario y la electricidad más baratos de Suramérica y el mundo.



El subsidio a las tarifas eléctrica (según datos presupuestados para este año) le cuesta al Gobierno 216,4 millones de dólares al año, mientras que la de hidrocarburos prevista en el Presupuesto General del Estado para esta gestión es de 1.874 millones de bolivianos (267 millones de dólares), haciendo un total de 483 millones de dólares.



“Tenemos la necesidad de, un poquito, subir el costo de la energía eléctrica para regular porque no todo puede ser subvención y subvención”, dijo Morales, el pasado 14 de septiembre, al instar a obreros y trabajadores del sector público a “entender que hay que regular porque la exagerada subvención sería la sangría económica, es hacer daño a los recursos del Tesoro



General de la Nación, porque la subvención es con la plata del Tesoro”. Al día siguiente, el Presidente se retractó indicando que “nunca se pensó” en aplicar esa medida.



Los analistas consultados por este medio creen, sin embargo, que el Presidente ha reconocido “implícitamente al preocuparse por la subvención y sus altos costos”, como afirma Espinoza.



Electricidad



En materia de electricidad, el kilovatio hora en Brasil ronda los 20 centavos de dólar. El país tiene una tarifa de 9 centavos, Perú, 18 y Chile 23, informó el Ministerio de Energía en mayo.



Espinoza cree que es necesario repensar los precios de energía eléctrica en Bolivia, pero de forma planificada. “Se debería pensar en clarificar, sincerar los precios de la electricidad. También se debería ver la protección social para los sectores más pobres”, dijo.



En junio pasado, el Gobierno incrementó la tarifa por el consumo de energía eléctrica domiciliaria en 0,5 por ciento para todos los usuarios y en 2,3 y 11 por ciento para quienes superen el consumo de los 500 y mil kilovatios/hora (Kw/h), respectivamente. El ajuste se asumió con la mirada puesta en dejar de subvencionar el consumo excesivo.



El ministro de Energías, Rafael Alarcón, explicó que el objetivo es fomentar la autorregulación de los usuarios para fortalecer hábitos de eficiencia energética. “No podemos seguir subvencionando para que algunos domicilios estén calentando el agua de su piscina. Así de simple es el tema”, dijo en ese entonces.



Gas y otros hidrocarburos



La subvención a los hidrocarburos en 2017 fue de 1.794 millones de bolivianos. Ese mismo año, el subsidio estatal de mayor importancia fue el diésel oíl que representa 85 por ciento del total.



El Gas Licuado de Petróleo (GLP) engarrafado tiene una subvención de 129,7 millones de bolivianos, mientras que el subsidio a los insumos y aditivos para la producción de gasolina es de 103,1 millones. La subvención al gas oíl se prevé que estará en los 39 millones de bolivianos.



El gas domiciliario tiene una tarifa fija por mes de 8 bolivianos por consumo. En cambio una garrafa con GLP cuesta 22,50 bolivianos.



En 2017, cuando se elevó el precio del gas a las industrias, el Ministerio de Hidrocarburos indicó que el sector tenía el precio más bajo en relación a los países de la región, porque sólo pagaba 1,70 dólares por millar de pies cúbicos (MPC), e incluso del mercado interno porque la categoría domiciliaria tiene un precio 3,87 dólares por MPC.



Un informe proporcionado en 2017 por la estatal ANH de la petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) señala que en Bolivia el promedio del gas por MPC está en el rango de 2,1 dólares, en Argentina es de 7,35, en Chile de 9,67 y en Brasil de 11,6.



Espinoza indicó que la última vez que el Gobierno se preocupó por la subvención fue a fines de 2011 cuando hubo una caída significativa de los precios de exportación del gas, pero no se aplicó ningún esquema de protección a sectores desfavorecidos que permitiera amortiguar el incremento de precios.



“Brasil e Irán han realizado retiros de subvención bastante interesantes en lo que una parte de la plata que se gastaba en la subvención se destina a bonos para determinados productos para evitar un costo social muy alto”, indicó.



El economista y director de la Fundación Milenio, Henry Oporto, explica que los subsidios deben ser analizados con mayor profundidad y la alternativa de reducirlos, suprimirlos o mantenerlos debe ser sometida a estudios, que son indispensables para determinar con precisión la cantidad de dinero público que se está usando.



En tanto, el economista Alberto Bonadona indica que quitar el subsidio afectará a los más pobres, por lo que se lo debe hacer de acuerdo al ingreso de las personas.



PUNTOS DE VISTA



"Los subsidios (de gas y electricidad) absorben cantidades muy importantes de recursos fiscales. Estos deben ser analizados con mayor detenimiento y profundidad". Henry Oporto. Fundación Milenio



"¿Por qué el Estado definió un precio tan bajo para el gas domiciliario cuando la población estaba dispuesta a pagar más? No se hizo ningún estudio y se improvisó". Alberto Bonadona. Analista económico







DATOS



Subsidio a la electricidad. El costo del subsidio a las tarifas de electricidad llega esta gestión a 216,4 millones de dólares.

El kilovatio/hora en Brasil ronda los 20 centavos de dólar. En cambio, en el país el precio oscila entre los 9 centavos de dólar.



Hidrocarburos. El subsidio a los hidrocarburos de 2011 a 2016 ha demandado al Tesoro General de la Nación un presupuesto de más de mil millones de dólares.



La subvención a los hidrocarburos previsto en el Presupuesto General del Estado para esta gestión es de 267 millones de dólares.



ANÁLISIS



José Gabriel Espinoza. Analista económico



“Toda subvención tiene un costo fiscal”



Toda subvención tiene un costo fiscal, eso es hacia donde apuntaba el Presidente y este costo fiscal es más difícil de sostener en la medida en que los ingresos del Gobierno van disminuyendo.



El retiro de las subvenciones no puede ser hecho de manera torpe. Se requiere una política integral. Bolivia lleva muchos años con subvenciones y la población está acostumbrada a tener energía barata. Esa política debe ser consensuada con el sector publico privado y la sociedad en general.



Si bien mantienes tarifas relativamente para la gente pobre, también mantienes el sobreconsumo o la falta de eficiencia en el consumo en los segmentos que tienen mayor ingreso.



En el último intento que tuvo el Gobierno de quitarle la subvención a la gasolina no se hizo con un esquema de protección a aquellos sectores menos favorecidos de la sociedad.