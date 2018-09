Modric acaba con el imperio de Messi y CR7



25/09/2018 - 06:40:30

Opinión.- Luka Modric, que de niño huyó de la guerra de los Balcanes tras el asesinato de su abuelo, confirmó ayer el cambio de trono mundial y se erigió como ganador del premio The Best a mejor jugador del mundo para la FIFA, por delante de un Cristiano que no asistió. Luka venció con el 29.05 por ciento de las votaciones. CR7, muy por debajo, sumó el 19.08 por ciento . El premio femenino se lo quedó la brasileña Marta.



Modric, a sus 33 años, puso la guinda al pastel de la fantástica temporada pasada, en la que jugó un papel fundamental tanto en el Real Madrid como en su selección. Con lo de ayer concretó un “parate” en el reino de galardones individuales reservado para Lionel Messi y el luso.



Con los blancos, Modric conquistó su cuarta Copa de Europa, tercera consecutiva, convirtiéndose en una pieza clave en el esquema de Zinedine Zidane, mientras que con la escuadra de Zlatko Dalic, Luka forjó su calidad durante el Mundial de Rusia.



Guió, también, con su varita mágica en forma de pie derecho a los croatas a la primera final de su historia, levantando, además, el balón de oro del torneo.



El 10 del Madrid se convirtió en el primer jugador en la historia en conquistar el balón de oro del Mundial, el premio al mejor jugador de la UEFA y el The Best.



Durante su conmovedor discurso recordó la figura de Zvonimir Boba, capitán de la selección cuadriculada en 1998, al cual definió como “su máximo ídolo”. A Boban, presente en la entrega de premios, se lo vio llorando de emoción.



El fútbol fue el mejor refugio para una realidad difícil de asimilar para quien de pequeño se desempeñó como pastor, en el campo. Lejos de cualquier infancia común, la explosión de la guerra de los Balcanes atacó directamente a la humilde familia de Luka. Con 6 años, vio cómo su abuelo, con su mismo nombre, era asesinado a disparos por militantes serbios.



Su padre se enroló en las filas croatas que batallaron por la independencia mientras el pequeño Luka escapaba del horror junto a su madre y su hermana. Y con su inseparable balón, hasta alojarse en un modesto hotel de Zadar, pasó por albergues.



La mala alimentación que le dieron perjudicó su físico. A los 10 años regresó a su hogar para dar los primeros pasos en el mundo del fútbol en la cantera del Zadar, después de haber sido rechazado por las canteras de los grandes clubes croatas por sus piernas finas.



Su gran momento llegó y tocó su auge en la gala de ayer, que dejó el histórico London Palladium para trasladarse al auditorio Royal Festivall Hall.



CR7, CRITICADO Quien no presenció el acto fue Cristiano, que aunque se presentaba como uno de los favoritos al galardón no viajó a Londres.



Su ausencia no gustó a muchos. Davor Suker, presidente de la Federación croata, dijo que “cuando se pierde hay que tener señorío”, mientras que Fabio Capello calificó su baja como una falta de respeto.



El dos veces ganador de The Best, único poseedor del trofeo hasta ayer, se quedó a las puertas de su tercer entorchado junto a Mohamed Salah.



10 Años tenía Luka cuando dio sus primeros toques con la pelota. Lo rechazaban debido a sus piernas delgadas, causadas por su mala alimentación.