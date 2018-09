Gas desplazó a la soya: Agricultura se estancó en Santa Cruz



El Diario.- La producción agrícola se paralizó en los últimos seis años, descendiendo a 12.7 millones de toneladas promedio. Los productos industriales (soya) representaron en el mismo período 10.5 millones, equivalente al 82 por ciento del total.



El volumen producido en 2017 incluso es menor al de 2013. El dato está contenido en el último informe elaborado por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (Ibce). La producción de gas natural representa el 37.4 por ciento en el departamento, mientras que el agro aporta con 10% y la construcción con 9%, aunque podría ser menor, estimó un informe de la Fundación Milenio.



Personeros de la construcción señalaron que la proyección de crecimiento de la construcción para este año será no mayor incluso al 4 por ciento, con lo que que sería la expansión más baja de los últimos 12 años.



REPRIMARIZACIÓN



“De hecho, las exportaciones de gas natural han desplazado a las exportaciones de soya. Con lo cual, Santa Cruz vuelve a la senda de la reprimarización y de una mayor dependencia de sus recursos no renovables, así como de alta concentración de su cartera exportadora”, sentenció Milenio.



SECTOR TERCIARIO



Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (Ibce), cerca del 50% del PIB departamental de Santa Cruz está representado por sector terciario (servicios). El sector agropecuario es la principal actividad económica.



Contrariamente, un informe de la Fundación Milenio señaló que la primera actividad productiva en Santa Cruz es el gas natural, con el aporte de 37,4%, siguiéndole la agricultura y luego la construcción que registró en 2017, lo que implica un descenso abrupto respecto del año anterior.



“No obstante que la economía cruceña se distingue de otras economías regionales, por un relativo mayor grado de diversificación productiva, todavía mantiene un nivel considerablemente elevado de dependencia de la actividad petrolera”, expuso Milenio.



El departamento oriental fue el principal aportante al PIB nacional con el 28,7% en el 2017, y registró un ingreso por persona (PIB per cápita) de 3.442 dólares, superando al ingreso nacional.



“En efecto, las exportaciones cruceñas actualmente están concentradas en gas natural y soya”, expresa el documento de Milenio. Los productos no tradicionales, sin tomar en cuenta la soya, representan una parte bastante menor de las exportaciones del departamento. Desde esta perspectiva, los progresos en la senda de la diversificación económica parecen haber perdido impulso, por lo que se estima que está en retroceso.