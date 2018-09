Fiscalía admite que no existe prueba científica concluyente contra Fernández

25/09/2018 - 06:34:32

La Razón.- El Ministerio Público admitió este lunes que no existe una prueba científica concluyente que sustente la versión de que el médico Jhiery Fernández es culpable del delito de violación del bebé Alexander, ocurrido a fines de 2014, por el que fue sentenciado a 20 años de prisión. No obstante, aclaró que existen otros elementos que fueron valorados en el proceso y posterior fallo.



Tres representantes de la Fiscalía ofrecieron una conferencia de prensa para explicar el trabajo investigativo que hicieron en este caso y dos de ellos explicaron que si bien se encontraron pruebas sólidas sobre una posible violación, no hubo un estudio que certifique que este acto habría sido cometido por Fernández.



“Ha habido violación, el tema es que la prueba científica en este caso es limitante, no podemos decir categóricamente quién ha sido”, dijo Edgar Quisbert, perito del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) dependiente de la Fiscalía General del Estado.



Explicó que ante las pruebas que sustentan que hubo una agresión sexual cometida por un adulto y la insuficiencia de los informes científicos, los jueces debieron completar su labor para tomar conclusiones sobre la teoría del crimen valorando investigaciones policiales y testificales.



Ángel Ponce, director de Gestión Fiscal, Supervisión y Evaluación, ratificó esta versión. “No se ha encontrado otra sustancia que permita establecer que (el antígeno prostático encontrado en el cuerpo del bebé) sea de Jhiery Fernández, pero tienen que analizarse otros elementos”, dijo.



El antígeno prostático (PSA, por sus siglas en inglés) es una sustancia producida por la próstata de un varón adulto y fue encontrado en la cavidad rectar del bebé, según concluyeron los exámenes presentados por los representantes del Ministerio Público.



Explicaron además que al menos tres informes de especialistas concluyeron que hubo dilatación, desgarre y sangrado, otras señales que llevaron a la conclusión de que hubo violación. Uno realizado por el pediatra del hospital donde Alexander fue trasladado en primera instancia, otro por la forense Ángela Mora y finalmente un tercero por el especialista Cristian Vargas tras la necropcia.



Ponce dijo que no se pudo realizar un estudio de espermatograma ni tampoco una pericia en psicología forense porque el imputado se rehusó a ello. No obstante, explicó que se valoraron otros elementos, como por ejemplo un antecedente de presunto intento de abuso sexual de Fernández contra una familiar y el hecho de que era el único varón en el lugar donde se encontraba Alexander el día en que se descompensó y luego falleció.



Victor Hugo Cuéllar, director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General, aclaró además que el Ministerio Público cumplió con su labor investigativa y acumulación de pruebas como establece la ley, pero finalmente fueron los jueces quienes emitieron el fallo, que en este caso condenó a Fernández a 20 años de prisión.



El caso recobró relevancia la anterior semana, tras que se reveló un audio en el que una de las juezas que condenó a Fernández, Patricia Pacajes, dice que lo hizo sin pruebas suficientes que sustenten su culpabilidad. Poco después se fijó para este lunes una audiencia en la que se analizará el pedido de cesación de detención de Fernández.